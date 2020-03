POR VERÓNICA KLINGENBERGER - Periodista - @vklingenberger

Excepto por unos 16 mil necios, más de 32 millones de peruanos ya entendimos que la cuarentena es necesaria para que la curva de contagio no exceda la capacidad del sistema de salud del país. También que cualquier escenario económico sería aún peor si no consideramos la salud y la vida como prioridad esencial en cualquier sociedad. Ok. Dos semanas aguantamos. Un mes ya es otra historia y deberían tomarse de una vez medidas económicas (más allá de los 380 soles para las familias más necesitadas) que garanticen la prolongación de la cuarentena si el gobierno considera que no hay otro camino por ahora. Pero luego de que ese mes de encierro pase, ¿qué? Los peruanos necesitamos volver a producir para que el descalabro no sea total. El gobierno tiene que empezar a diseñar un nuevo protocolo social que nos permitan reactivar el trabajo sin tirar todo lo ganado por la borda.

Este nuevo protocolo, que francamente debería estar casi listo a estas alturas, debe servir para que podamos retomar nuestra vida de la mejor manera posible hasta que la vacuna esté accesible para todos, lo cual, ya sabemos, va a tomar entre uno y dos años. Algunas cosas podrían irse contemplando, como las siguientes ideas:

Establecer una especie de pico y placa para ciudadanos que nos permita salir de casa ciertos días sin tugurizar espacios públicos o privados. Si de algo se trata esta cuarentena es de mantener la distancia. Y si nuestra libertad depende de eso, pues acatemos la medida y a ser cuidadosos con cualquier tipo de acercamiento que nos ponga a todos en riesgo.

Algunos países, como Israel y Holanda, han sugerido que una buena estrategia sería aislar solo a la población vulnerable mientras el resto de personas retomamos nuestras vidas, nos infectamos, superamos la gripe y luego desarrollamos cierta inmunidad. Esta medida puede parecer radical, pero la cuarentena prolongada también lo es, golpeando la estabilidad económica y anímica de toda la población.

El gobierno y la empresa privada debe establecer medidas de limpieza y prevención obligatorias en zonas de alto tránsito como estaciones o avenidas principales y también en todos los vehículos de transporte público. Deben desinfectarse constantemente buses por fuera y por dentro, paraderos, pasamanos, manijas de puertas de centros de trabajo, ascensores, etc. Y se debe promover estas medidas también dentro de los trabajos, como una obligación, con sanciones claras y aplicables. En lugar de detenciones deben imponerse importantes multas, como está haciendo el Reino Unido y otros países.

Es hora de ver qué tan grandes son los grandes. La expectativa es casi nula pero nunca se sabe. Empresas de telefonía, agua, luz, más allá de poner hashtags como #YoMeQuedoEnCasa o #TápateAlToser, que más parecen un saludo a la bandera, apoyen al país y ofrezcan de una buena vez planes de pago solidarios. Bancos y compañías de seguros deben hacernos la vida más fácil durante estos días. Eso significa que lo primero que nos salga cuando entremos a sus webs o aplicaciones sea un botón que diga “Estado de Emergencia: medidas para ayudarte” y que nos lleve directamente a realizar trámites como extender el pago de hipotecas, por ejemplo. Ahora lo primero que se le ofrece al usuario son préstamos, claro. También deben facilitar los trámites. ¿A quién se le ocurre seguir pagando con cheques?. La SBS debe dar la cara y asumir la autoridad que le da la constitución, y no ASBANC que es un gremio y no tiene autoridad constitucional. Las medidas, además, deben ser iguales para grandes y chicos, y tener criterio social en una economía de emergencia total. Se debe aplicar ya, por ejemplo, una moratoria de vencimiento que dicte que los pagarés y letras que vencieron el 4 de marzo deberán vencer ahora el 4 de julio. No es posible que sea ASBANC quien evalúa caso por caso a los deudores. Esto no debería ser Esparta. A ver si cambian de una vez y le dan un buen contraargumento a Bertolt Brecht y su máxima de que “robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo.” Los tenemos en la mira.





