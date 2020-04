“Hola, pa. Él es Francisco, mi novio, el chico del que te hablé”. La frase corresponde a un spot televisivo que circuló cerca de un mes tanto en canales de señal abierta como en el cable. Nunca un comercial con una pareja gay había tenido tanta exposición en la tele peruana. Un hecho que fue celebrado por muchos, pero que también recibió críticas feroces de los sectores más conservadores.

Josué Parodi hace las veces de Francisco en el spot de Movistar. Es actor, comunicador egresado de la PUCP y director cultural de Presente, ONG que promueve la diversidad LGBTIQ+ en el sector laboral. También se le conoce por el exitoso podcast Calla Cabro, donde tres chicos abiertamente gays y una chica hablan de lo que les ocurra.

Para actuar en el spot, Josué tuvo que hacer casting y confiesa que ni siquiera sabía que el comercial iba a ser para Movistar. Cuando se enteró del proyecto no se sorprendió: “Para mí fue totalmente esperanzador que se apueste por un comercial donde se muestre a una pareja homosexual sin miedo ni estereotipos ni burlas. Movistar es una empresa certificada por la ONG Presente. También me hizo caer en cuenta que sería algo grande, porque no se había visto algo así antes en medios masivos”.

Reacciones a favor y en contra

Apenas se estrenó el comercial hace aproximadamente un mes, el entorno de Josué reaccionó con mucho cariño. “Todo mi entorno sabe que soy gay y lo mucho que significa para mí y nuestra comunidad, la representación positiva. Incluso, cuando se viralizó, muchas personas me escribieron felicitándome y felicitando a la empresa por apostar por estos personajes”.

El spot se transmitió, decíamos, en señal abierta y canales de cable, incluidos canales de fútbol, donde la audiencia es masculina por mayoría. No es un secreto que nuestro país tiene una gran cantidad de personas que desaprueban a la comunidad LGBTI.

“Los argumentos homofóbicos no faltaron. El más fuerte era el de ‘¿Qué van a pensar los niños? ¿Qué le voy a decir a mi hijo?’. Y la respuesta entre los usuarios siempre era el: ‘Pues, simple. Les explicas que el amor se da entre personas; y no géneros’. También recibí insultos en mis redes sociales. Pero ya pasó y estoy feliz con el solo hecho que se haya emitido el spot”, dice Josué con orgullo.

El supuesto veto al comercial

El spot de Movistar dejó de emitirse hace unos días. Rápidamente, un sector conservador se adjudicó la salida del aire. Algunos llegaron al punto de enviar cartas a Movistar para que no se emita más. ¿Realmente influenciaron para que el comercial deje de emitirse en la televisión?

“Yo hablé con Movistar y me comentaron que, después de un mes y dos millones de reproducciones, la campaña cumplió su ciclo. Nadie la sacó del aire. Y, así el comercial se haya transmitido un día, una semana o un mes, lo importante es que haber salido fue un gran paso para iniciar la conversación acerca de la diversidad”, explica.

Pero más allá de las críticas, lo que Josué rescata de esta producción es que se puede demostrar que “las personas de la comunidad LGBTIQ+ siempre hemos existido. Siempre hemos estado presentes y ya era hora de vernos representados positivamente. Sin mofas ni reforzando estereotipos”.

“Sin embargo, creo que hay mucho camino por recorrer hacia la igualdad. Hace mucha falta la representación de personas lesbianas, trans y más identidades que día a día son vulneradas en sus derechos fundamentales. Esta publicidad le dice a niños y jóvenes LGBTIQ+ que está bien ser como son. Que tener un novio de tu mismo género no está mal y que podrán vivir una vida sin miedo. Mientras más visibilidad se nos dé, más cerca estaremos de una sociedad en donde respetamos a todos y todas”, finaliza.

Cifra

Más de 2 millones de vistas tiene el comercial en YouTube. Supera los 2 mil likes de ‘me gusta’ y los 3 mil ‘no me gusta’.

