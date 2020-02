El urbanista y arquitecto canadiense Angus Laurie analiza las lecciones que deben aprender nuestras autoridades municipales, tras los casos de corrupción que han llevado a prisión preventiva a dos exalcaldes de Lima.

¿Que los exalcaldes Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán estén en prisión puede verse como un fracaso del gobierno municipal?

Sí. Creo que estas revelaciones sobre empresas (constructoras) que, básicamente, “compraban” obras, permitirá que cambie la forma en que hacemos contrataciones. Ahora todo deberá ser mucho más transparente. Vamos a tener más ejemplos como lo que hizo Carlos Neuhaus en los Juegos Panamericanos. Realizó acuerdos de gobierno a gobierno con Inglaterra, por ejemplo, país que supervisó las obras. O lo que hizo la exministra de Cultura Diana Álvarez Calderón, que transfirió los fondos destinados para la construcción del Museo Nacional de Arqueología a las Naciones Unidas. Esta entidad se encargó del proceso de contratación. Bajo estas modalidades, es difícil que se produzcan actos de sobornos.

¿Cree que esa visión de una ciudad de “concreto” que tenía Luis Castañeda ha sido dejada de lado por Jorge Muñoz?

Sí. Muñoz tiene una idea de actuar bajo proyectos prioritarios. Está tratando de tomar los buenos proyectos de las anteriores gestiones, incluso del mismo Castañeda. Hemos visto algunos cambios en el Centro Histórico, por ejemplo. No es como Castañeda que, simplemente, hacía obras sin ningún plan. El bypass de 28 de Julio o el proyecto de la Vía Expresa en la Av. Salaverry nunca formaron parte de ningún plan vial de la ciudad. ¿De dónde vienen esas ideas?

Se podría prestar a suspicacias, en todo caso, teniendo en cuenta las acusaciones a Castañeda...

No sé mucho del caso, pero basta ver los números. El Puente de la Amistad entre San Isidro y Miraflores ha costado S/8 millones, mientras el bypass de 28 de Julio costó más de US$67 millones. No quiero acusar a nadie, pero creo que para mucha gente no ha sido una sorpresa la situación de Castañeda Lossio.

De otro lado, ¿qué opina de la propuesta del alcalde de Miraflores, Luis Molina, de tener un alcalde mayor en la capital, que designe a los alcaldes distritales?

Estoy 100% de acuerdo. Es similar a cómo se gobierna Bogotá. De esa manera, ya no tendríamos 50 gerencias de Desarrollo Urbano o 50 gerencias de Seguridad. Es un modelo más eficaz; se haría una gestión más transparente.

¿Cuáles son los principales problemas que están desatendidos por la gestión de Jorge Muñoz?

Creo que la gestión de Muñoz está tratando de limpiar la casa. No va a dejar grandes obras y no tendrá un gran legado, sino va a dejar unos planes y las cosas en orden para que el próximo alcalde tome decisiones más claras sobre, por ejemplo, la Costa Verde o la gestión del transporte urbano.

Por Fernando Pinzas













