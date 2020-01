La candidata a las Elecciones 2020, Rocío Silva Santisteban anunció que, de salir electa congresista, promoverá el Proyecto de Ley de Fomento de Nuevas Masculinidades, buscando repensar el rol del varón en la sociedad peruana.





Frente a la ola de feminicidios que vienen sucediendo en el país, la candidata del Frente Amplio plantea promover un Proyecto de Ley de Fomento de Nuevas Masculinidades. “En el Perú vivimos en una cultura machista y lo que nosotros queremos es erradicar el machismo completamente. Plantear nuevas masculinidades implica capacitación para todos los operadores de justicia incluyendo a la Policía Nacional”, detalló Silva Santisteban.

Rocío Silva Santisteban es una escritora y académica peruana; ejerce la cátedra universitaria y mantiene una constante actividad tanto artística como política. Tiene más de 15 libros publicados y ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Para la candidata al Congreso, es importante desarrollar talleres de género con una metodología específica para que los varones peruanos reconsideren qué implica una personalidad tóxica y por qué tiene que existir diversidad de masculinidades: “Nosotros, hombres y mujeres, desde niños hemos aprendido el machismo: que los hombres no lloran y que las mujeres debemos ‘aguantar’. Es absurdo y cruel, por eso debemos plantearnos nuevos modelos, cambiar estereotipos. Los varones de nuestro país no pueden seguir alimentando su violencia con estereotipos machistas. Debemos, como sociedad, repensar eso: hacia ese objetivo apunta nuestra propuesta de nuevas masculinidades. No ya desde las víctimas sino desde los perpetradores. Los varones peruanos tienen que involucrarse en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; es la única manera de que salgamos adelante en esta situación que nos está perjudicando tremendamente. No queremos 165 muertas este 2020”, dijo Rocío Silva Santisteban, candidata al Congreso con el número 2 del Frente Amplio.

Además del Proyecto de Ley de Fomento de Nuevas Masculinidades, Rocío Silva Santisteban plantea también varias acciones legislativas en favor de la reforma política, el fortalecimiento del aparato judicial y las fiscalías anticorrupción, además de la protección del medio ambiente.









