POR ZOË MASSEY - Fotógrafa - @ZoePix

Vivo en el distrito de Punta Hermosa, cuna de tablistas campeones, sede de varios torneos internacionales de tabla, destino de viaje de muchos surfers de distintas partes del mundo. Aquí, cuando crece el mar Pico Alto da un espectáculo que tienes que ir a ver así no corras olas.

En mi barrio, nuestro patio delantero y trasero es el mar. Y sí pues, no podemos meternos en él hace ya 10 días. Por suerte, mi último día de “libertad” fue en el mar, todo el día, hasta ponerme como pasa, como me hace tan feliz. Luego, a mirarlo nomás de lejos, extrañarlo, olerlo en las noches y hoy escucharlo reventar con fuerza. Y ahí es que me da miedo, no porque esté grande –amo que esté así–, sino porque desde que empezó la cuarentena irresponsables tablistas han seguido metiéndose al mar con la excusa de que “el mar no tiene el virus” o mejor aún, que “la brisa marina mata al coronavirus”.

Tantos médicos arriesgándose día a día ellos y a sus familias, trabajadores municipales recogiendo basura al miedo, policías, militares exponiéndose al estar en contacto con los necios que siguen saliendo, y ni qué de decir de científicos buscando la cura y, mira tú, ¡la cura al COVID-19 estaba en el mar de Punta Hermosa! Qué tonto el ministro de Salud, pudo traer a los contagiados y lanzarlos al mar y listo.

Ya pues, si eres tan soul, si todo fluye con la naturaleza, si eres tan buena vibra amigo, amiga tablista, quédate en tu casa. Es probable que tú desde tu comodidad no tengas la enfermedad o si la agarras, tengas los medios para combatirla; pero el grueso de nuestra población no. Mi vecino adulto mayor con diabetes no, el otro de 91 años no, mi vecino Emi de 5 años con parálisis cerebral no, las decenas de niños con anemia del distrito no, la señora que pide limosna en silla de ruedas en la carretera tampoco. Es por ellos que debes cuidarte, no solo por ti y tu familia. Si eres tan buena vibra, es tu momento de demostrarlo. Sé ese mejor peruano que pides a otros ser.

Entonces, como no podemos meternos al mar, ni tú ni yo ni nadie podemos disfrutarlo al menos con varias películas y documentales que casi casi huelen a mar. Sí, ya sé que no es lo mismo, pero life’s a beach causa, ahora nos toca esto por todos. Por eso les recomiendo (la mayoría las encuentras en Netflix, otras en Vimeo, otras usando tu tiempo libre e Internet):

Blue Mission. La extraordinaria oceanógrafa Sylvia Earle (mi heroína personal) te cuenta sobre nuestro impacto en el mar, desde la sobrepesca a la contaminación, su proyecto de hacer puntos en el mundo donde se proteja la vida marina y con eso proteger al mundo. Se habla mucho de reforestar los bosques, pero muy pocos miran bajo el agua como ella lo hace. Fish People. Varias historias independientes de gente que, por distintos motivos,vive en torno al mar, y cómo el océano te puede cambiar la vida. Es mágica y motivadora, nada de floros, pura vida, hermosa. Resurface. Un documental sobre cómo el surf puede cambiar la vida de veteranos de guerra y ayudarlos a lidiar con el trauma posguerra, con sus nuevos cuerpos con “limitaciones” o nuevas habilidades. Es corto, muy emotivo, sanador y motivador. Pacificum. Documental peruano sobre todo lo que nos da el océano Pacífico en cuanto a vida, alimento, naturaleza, oxígeno... Si no lo has visto hasta ahora, te estás perdiendo de una clase de biología marina magistral con Yuri Hooker. Aparte, aprenderás de nuestra historia ligada al mar y disfrutarás de una fotografía espectacular. Take Every Wave. La historia de Laird Hamilton, tablista californiano de ola grande e innovador del tow in. Es impresionante. Si tienes pantalla grande o proyector, disfruta de esas olas gigantes en casa. Point Break. No puedo dejar de lado una de mis películas favoritas. La puedo ver mil veces y a veces creo que algunos tablistas lornas vienen a correr olas en época de cuarentena con cierto espíritu de Bodhi; pero no, no pasa nada, no eres. De inicios de los 90, con Keanu Reeves y Patrick Swayze como protagonistas.

Hace unos días vi que por el cumpleaños de una amiga, en plena cuarentena, le regalaron un bidón lleno de agua de mar. ¡Cómo no se me ocurrió algo así antes de estar encerrados en casa!

Distráete, lee, recurre a videos que online hay de todo, respira hondo. Esto no es para siempre y mientras más acatemos el aislamiento, más rápido podremos todos volver al mar.

No tengo agente de cambio hoy para Publimetro, pero el más grande y fuerte de todos los agentes de cambio es el mar. Respétalo, cuídalo, quiérelo. Y extráñalo un poco más, cuando nos volvamos a meter, estoy segura de que reirá con nosotros también.





LEE TAMBIÉN

● Coronavirus: España supera las muertes de China con 3.434

● Cuarentena: descarga estos ebooks de manera gratuita

● ¿Cómo organizar los alimentos durante la cuarentena?

● LaLiga sin fecha de reinicio: “Lo primero es la recuperación del país”

● Coronavirus: cómo poner el sticker de “En casa” en stories de Instagram