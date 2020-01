Hoy se conmemora el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. Este gas de efecto invernadero es uno de los principales responsables del calentamiento global. Si bien se trata de un grave y complejo problema mundial que muchos gobiernos se han comprometido a aliviar, todos podemos aportar para su solución.





Para el ciudadano promedio, una de las mejores maneras de ayudar a la reducción del CO2 es utilizar el transporte sostenible.

“Usemos bicicletas, scooters o cualquier otro medio que no emplee combustibles fósiles. De no ser posible, siempre será preferible utilizar transporte público y no tu auto privado”.

Recuerda que solo en Lima Metropolitana, el parque automotor es responsable del 70% de emisiones y la contaminación atmosférica de la ciudad. Así, no se trata solo de cuidar el medio ambiente, pues las emisiones también son responsables de la generación de problemas de salud a nivel respiratorio.

“Otra manera de ayudar es implementar el compostaje en casa. Reaprovechemos los residuos orgánicos, pues muchas veces –aunque la gente no lo sepa– terminan en botaderos informales o rellenos sanitarios. Lamentablemente, no existe en el país un sistema adecuado para disponer de ellos”.

La advertencia responde a que la descomposición de residuos orgánicos también genera emisiones y representa un problema para grandes ciudades como Lima.

“Es una práctica que hoy se puede hacer de manera simple con una java de fruta o algún otro envase. No se necesita mucho espacio, no se requieren ambientes amplios de tierra”, precisa.

Si quieres aprender a compostar, las municipalidades distritales suelen tener programas de educación ambiental para sus vecinos. Acércate a la tuya y consulta.

De otro lado, evita el uso excesivo de artefactos eléctricos, como el aire acondicionado durante el verano, pues consumen mucha energía y generan emisiones. Utilízalos de forma racional.

Finalmente, Quintanilla exhorta a todas las personas a considerar el factor climático cuando elijan a sus autoridades. Es importante que se implementen medidas de combate al cambio climático a todo nivel de gobierno.

“Desde hace meses venimos trabajando en nuestra plataforma y difundiendo el mensaje de la declaración de emergencia climática (...). Pedimos que el país genere políticas frente al cambio climático. Una de ellas tiene que ser la reducción de los gases de efecto invernadero, como el CO2”.









