POR VERÓNICA KLINGENBERGER - Periodista - @vklingenberger

Doscientos años suenan a mucho, pero la verdad es que somos un país muy jovencito. A pesar de ello, en dos siglos, algunos lazos debemos haber creado entre peruanos. ¿Cuáles son nuestros verdaderos símbolos patrios? ¿Qué nos representa hoy como peruanos? ¿Cómo deshacernos de íconos que en vez de unirnos nos ponen como gallito de pelea? Próximos a cumplir 200 años de vida republicana, estas son algunas de las cosas que compartimos como nación libre e independiente.

El pollo a la brasa. Tiene su día, pero merece su serigrafía. En el Perú se venden 30 millones de pollos a la semana y solo en Lima se consumen 133.000 pollos a la brasa diariamente. ¿Sibaritas? Puede ser. Pero sobre todo amantes del deglute con todas las cremas. No importa que haya sido un suizo llamado Roger Schuler el creador de la exitosa fórmula, allá por 1950. Uno es lo que come, así que somos pollo y papas fritas con chicha, chela o gaseosa. Así de simple y feliz.

Melcochita. Es la risa y el drama, y sobre todo, el ingenio como último recurso a ritmo de son. Su biografía incluye dos presentaciones subtituladas en el show de David Letterman (más como freak exótico sudamericano que como comediante o músico), un hijo que se llama Hussein, una nuera que era la Mujer Boa, varios hijos más, una exmujer que murió de pena cuando la dejó por otra 50 años menor, y un ADN público que confirmó que su hija menor no era realmente su hija delante de todo el Perú. Él respondió como siempre: “Si no me salen los cachos, es por falta de calcio”.

El penal de Cuevita. Símbolo inequívoco de la derrota que tan bien hemos aprendido a sobrellevar como país: no es fácil perder, si no, pregúntale a los brasileños por el Maracanazo. Esta es la imagen imborrable de un instante que pudo ser la gloria, pero se rebajó a vergüenza. El instante en que un balón de fútbol que contenía todos nuestros sueños se convirtió en meteorito y activó la creatividad del peruano en cientos de memes que nos hicieron reír para no llorar.

Pío’s Chicken. Otro tipo de pollo, este quizá el emblema nacional que mejor nos representa. Personaje infaltable en lo que fuera El especial del humor, Pío’s Chicken era el punching bag que todos necesitamos tener a la mano para el desfogue sincero de nuestras frustraciones. El monigote que siempre sabrá levantarse para recibir el siguiente golpe. Así que nuestro pollo antropomorfo es menos patético que otros símbolos patrios. Viva el Perú.





