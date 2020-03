Por Brenda Mendoza

En el 2020 se puede decir que muchos estereotipos se han roto. Vamos camino a ser una sociedad con mucho menos machismo, aunque aún está latente y Perú no es una excepción. En el Día Internacional de la Mujer presentamos dos casos de mujeres que desepeñan trabajos que por muchos años fueron exclusivos para los hombres.

Mylene Flecha es gerente de operaciones de vuelo en American Airlines. Su hermana le pasó la voz que se había abierto una plaza para ser asistente. Su empeño la llevó a ir escalando posiciones hasta llegar a su puesto actual, una función que normalmente era desempeñada por hombres.

“Las empresas tienen el poder de generar grandes cambios. Este puesto me ha ayudado a desarrollar muchas cosas en mí misma, paciencia, tolerancia, abrir mi mente, a ser mucho más empática. Eso me ha ayudado con el rol de madre”, cuenta Mylene.

Ericka Petzoldt es socio conductora de Cabify. Escogió este trabajo porque le permite escoger sus horarios y pasar más tiempo con sus hijos. No son pocas las veces que en pleno tráfico de Lima la mandaron a la cocina. Ella siempre responde con altura.

“Ser mujer es lo más maravilloso. Muchas veces me han felicitado. Me dicen: ‘qué bien manejas’. En un mundo tan machista te dicen que las mujeres no saben manejar. Es falso nosotros somos ordenadas y siempre nos basamos en el reglamento”, dice Ericka.