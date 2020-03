Por Jorge Sánchez Herrera – Nómena Arquitectura - Arquitecto/Urbanista jorge@nomena-arquitectos.com

Estuve hace unos días en Costa Rica. No mucho hay que hacer ni por ver en el mismo San José, su capital. El enorme atractivo turístico del país recae en la cercanía de sus volcanes, selvas y playas. Aunque de San José sí llama la atención la capacidad de convivencia de sus habitantes. No solo por la extrema simpatía de sus saludos, sino por su educación cívica. Cuidan la naturaleza que los rodea, sus plantas y sus animales. Son limpísimos y reciclan todo lo que se puedan imaginar. También ceden siempre el paso a los peatones y, cuando dos filas de autos se encuentran en una intersección, avanzan de forma orquestada y alternada; uno por fila. Sea cortés, uno a la vez; me dice un local.

De vuelta a Lima me voy al supermercado. Llego a las cajas y veo varios carritos repletos de artículos de limpieza, pañales y, claro, papel higiénico. ¡Sea cortés, uno a la vez! Me provoca gritarles. Aunque debo decir que la fiebre del miedo no es local. De todas partes llegan las fotos de las secciones de limpieza en los supermercados vacíos.

El papel higiénico se acabó en varios supermercados ante el temor de desabastecimiento por el coronavirus Covid-19 (Foto: Hugo Curotto/GEC).

Son estas emergencias las que ponen a prueba nuestra capacidad de convivir, de compartir el suelo y los recursos con nuestros vecinos de ciudad, y de país. Son estas emergencias las que más nos enseñan que podemos tener todos los privilegios posibles, la plata para comprarnos todo el papel higiénico del mundo, pero de esta solo nos libramos si actuamos juntos de la mano (metafóricamente hablando, claro está).

Escribo estas líneas con 71 casos confirmados de infectados por COVID-19 y también recuerdo las palabras de ese enfurecido activista y médico de urgencias español, Jesús Candel, en ese video que anda circulando por ahí: “Este virus, de lo que se trata, es que penséis no en vosotros, sino en los demás. El problema no es que tú lo pilles, si no que se lo pases a otros. Este es un virus que, lo que necesita para que lo destruyamos, es solidaridad. Ojalá inventaran pastillicas de solidaridad (…)”.

Sí pues, ojalá las inventaran.









