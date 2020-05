Nuevos horarios. Desde hoy, la inmovilización total se retrasa dos horas, por lo que empezará a las 8 p.m. Esta continuará hasta las 4 a.m. del día siguiente. Debido a ello, los horarios de transporte público, para aquellas personas que cumplen trabajos esenciales, también se modificarán. La Municipalidad de Lima indicó que el servicio Metropolitano operará desde las 5:30 a.m. hasta las 8 p.m. Las puertas de las estaciones y terminales se cerrarán a esa hora (8 p.m.), a fin de controlar el flujo de pasajeros. En el caso de los corredores complementarios, el horario será también de 5:30 a.m. a 8 p.m. Por su parte, la Línea 1 del Metro informó que sus trenes funcionarán de 5:30 a.m. a 8 p.m. Ambas instituciones exhortaron a los usuarios a emplear estos servicios solo si es absolutamente necesario. Cabe indicar que la Contraloría reveló ayer en un reporte que la empresa de limpieza y desinfección contratada por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) por el estado de emergencia nacional no viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales en los buses de ciertas rutas, operadas por la empresa Translima S.A.

Bancos amplían horario. Asimismo, desde hoy será obligatorio el uso de mascarillas y guantes para ir a los bancos. Cabe indicar que estas empresas han decidido adaptarse al cambio de horario de la cuarentena. Por ejemplo, Scotiabank ha establecido un doble horario a partir de hoy. De 9 a.m. a 10 a.m. atenderá exclusivamente a mayores de 60 años. De 10 a.m. a 5 p.m. habrá atención al público en general. Los sábados no abrirá. Por su parte, el BCP atenderá al público de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. Sin embargo, recalca que algunas agencias no abrirán. Conoce cuáles en www. viabcp.com. El BBVA atenderá de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m e Interbank lo hará de 9 a.m. hasta las 4 p.m.