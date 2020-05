El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno en su lucha contra el coronavirus (COVID-19), consideró que no se debe extender la cuarentena, el cual concluye el domingo 24 de mayo.

“Yo no estoy de acuerdo con extender una cuarentena como la que tenemos ahora”, expresó el especialista en Canal N.

No obstante, Gotuzzo remarcó que sí se tienen que mantener algunas restricciones, como la inmovilización de 9 p.m. a 4 a.m., lo cual, según dijo, no perjudicará la jornada laboral.

Además, señaló que se deberían abrir más mercados temporales comunitarios, que funcionen tres veces por semana, en canchas de fútbol y parques, ya que evitarán las aglomeraciones y los largos desplazamientos de las personas para hacer compras. Incluso, Gotuzzo enfatizó que esa medida fomentará la agricultura y la producción de alimentos.

Por otra parte, el especialista indicó que si una persona sale positivo al coronavirus (COVID-19) y en dos semanas no ha tenido síntomas, entonces no requiere de un examen para volver a laborar, por lo que recomendó a las autoridades no exigir al trabajador la presentación de un certificado que constate que no está infectado.

Este jueves, el ministro de Defensa, Walter Martos, reveló que el Gobierno analiza establecer una cuarentena focalizada solo en algunas regiones luego del 24 de mayo, debido a que la pandemia por el coronavirus (COVID-19) es “muy heterogénea”.

