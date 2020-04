Más de un mes alejados de su familia, con la realización de una película filmada en Iquitos en pausa, con recursos económicos agotados y sin un seguro médico válido en Iquitos, enfrentan la cuarentena 6 cineastas argentinos, en una de las ciudades con mayor tasa de contagios de coronavirus en Perú. Difícil situación que los obliga a pedir un vuelo humanitario que los acerque a Lima para que luego su Embajada los lleve a su país.

“Hoy hace más de 20 días que nuestra Embajada Argentina en Perú, no logra un acuerdo con el gobierno local para trasladarnos hasta Lima y poder repatriarnos. No somos los únicos, somos 19 argentinos aquí. Entendemos que somos muy pocos y que se da prioridad a zonas en donde el número de varados es mayor. Pero nosotros estamos expuestos no solo a la pandemia del COVID-19, sino también a enfermedades como la malaria y el dengue, y si algo nos sucede no tenemos acceso a cobertura médica de ningún tipo y las fuerzas armadas peruanas nos han dejado en claro que no somos prioridad por el solo hecho de ser extranjeros”, señaló María Gabriela Vera, productora de Tamdem y cineasta argentina.

Este equipo de cine argentino conformado por Hugo Emmanuel Figueroa (director y guionista), María Gabriela Vera (productora), Fernando Cattaneo (fotógrafo), Pablo Picco (sonidista), Santiago Ponti (asistente de dirección) y Constanza Gatica (actriz) llegó a Iquitos el 3 de marzo para la grabación de la película Crónica Bárbara, tras el barco de Fitzcarraldo, la cual estaba planificada continuar en Pucallpa y culminar el 14 de abril. Sin embargo, la cuarentena decretada por el Gobierno peruano a causa de la emergencia sanitaria detuvo todo el rodaje desde el 15 de marzo y la imposibilidad de salir de Iquitos.

Esta situación obligó a que el equipo de rodaje argentino destinara todo el presupuesto que tenían para la grabación del proyecto y ahorros personales en alimentación y gastos básicos que le permitieron resistir cerca de un mes en Perú. Hoy luego de 20 días siguen esperando que la Embajada de Argentina los apoye con la repatriación junto a 13 argentinos más varados en Iquitos, que viven en la misma situación de incertidumbre, desbastecidos de alimentos y con pocos recursos económicos.

La película que graban en Iquitos, narra las aventuras de una joven cineasta, protagonizada por la actriz Constanza Gatica, quien realiza un viaje extraordinario al corazón de la Amazonia peruana, siguiendo las pistas de un escritor cordobés quien desapareció en la selva buscando el mítico barco perdido de Fitzcarraldo. La ficción se hizo realidad y actualmente una situación similar pues están a la aventura por sobrevivir de una cuarentena mundial en pleno corazón de la amazonía peruana y a miles de kilómetros lejos de su hogar.

“No tenemos respuestas claras desde nuestra embajada, tampoco estamos pudiendo acceder al apoyo económico desde la cancillería argentina. Nos hemos contactado con muchísimos funcionarios en Perú y Argentina y está siendo imposible la gestión para salir de la isla. La cuarentena en esta zona se va a extender y un vuelo privado gestionado por embajadas de otros países nos cuesta alrededor de 10,000 dólares”, añadió María Vera.

Hasta el momento, el equipo de cine ha sido apoyado por el DDC de Cultura de Loreto solo en la búsqueda de un hospedaje que les permita resistir más tiempo; sin embargo, la situación se agrava pues son los únicos huéspedes y viven en el hotel con el apoyo de los dueños, ya que la mayoría de extranjeros lograron salir por gestión de sus embajadas. También reciben apoyo en la difusión a cargo de la productora peruana Katya Zevallos.

Finalmente, ante la desatención y la grave situación que enfrenta Iquitos-Loreto por la precaria atención médica por el Coronavirus, el equipo de cineastas pide ayuda para poder regresar a la Argentina, como también un apoyo solidario económico a sus cuentas CBU $ 0340341708341011083009, para así enfrentar esta terrible espera de su repatriación humanitaria.

Telefono de contacto y whatsapp de Maria Gabriela +54 9 353 426-4525 y 912184746. Tambien pueden contactarse con Katya Zevallos 956146687.





