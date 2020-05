Dos agencias bancarias de Ventanilla, ubicadas en las avenidas La Playa y Néstor Gambeta, respectivamente, fueron cerradas debido a que no adoptaron las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de coronavirus (COVID-19).

La Municipalidad de Ventanilla indicó que los locales del Banco de Crédito del Perú (BCP) y de Banco de la Nación tuvieron 10 días de plazo para establecer dichos protocolos y medidas tras la publicación de la ordenanza 07-2020, que busca garantizar la salud del personal y de los clientes que acuden a diario a realizar trámites.

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, afirmó que en dichos establecimientos no se seguía ningún protocolo de desinfección para clientes, trabajadores y usuarios de cajeros automáticos.

“A ningún cliente se le revisa la temperatura, no se está haciendo la desinfección de los cajeros electrónicos que son áreas que, lamentablemente, son usadas por miles de ciudadanos a diario y que son fuente de contagio, no hay un protocolo de bioseguridad, no hay gel dentro del banco para los trabajadores , solamente usan mascarillas”, expresó el burgomaestre.

En el operativo participaron, además de la Municipalidad de Ventanilla, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Marina Guerra del Perú y la Policía Nacional.

“No verificamos en un documento la toma de temperatura al personal que trabaja acá (en el banco). Si bien es cierto nos han manifestado qué si se cumple, no podemos verificarlo porque no tienen el protocolo por escrito, no hay documentos que lo pueda acreditar”, manifestó Víctoria Pomalaya.