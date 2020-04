POR VERÓNICA KLINGENBERGER - Periodista - @vklingenberger

“El virus éramos nosotros”, repiten algunos haters de la especie cuando ven cielos, mares y ríos purificados durante esta cuarentena mundial. Quiero recordarles que la cura también fuimos y seremos nosotros. El hombre, a fin de cuentas, es quien ha sobrellevado siempre crisis como las que atravesamos ahora. Es cierto que muchas de ellas fueron propiciadas por él mismo, pero lo admirable ha sido siempre su capacidad de avanzar, sobreponerse, aprender. Evolución, le llaman, y esa admirable aptitud para transformarnos nos ha llevado a superar epidemias monstruosas y guerras sanguinarias. Científicos, exploradores, inventores, políticos, matemáticos, artistas diseñaron un mundo donde cada vez nos ha sido más fácil vivir. Sí. A pesar del eco que tienen las malas noticias, y lo alucinante que nos pueda parecer, lo cierto es que nunca antes estuvimos mejor.

Obvio que aún no somos perfectos y es evidente que nunca lo seremos. Al fin y al cabo, somos animales con nuestro propio instinto destructivo y de supervivencia, moviéndose de un lado para el otro como un péndulo a lo largo de los millones de años que llevamos sobre este planeta.

A estas alturas, sin embargo, nos queda claro que la crisis que estamos viviendo ha sido propiciada por la explotación desmedida de nuestras reservas naturales. Hemos destruido bosques, hemos desperdiciado el agua, envenenado los mares, utilizados los ríos como basureros. Y hasta ahora, los gobiernos de los países más poderosos y contaminantes del mundo siguen priorizando el negocio a corto plazo antes que la sostenibilidad del planeta que habitamos. Es increíble la poca visión que tienen los más tercos, cada vez menos por cierto, hasta para ver la realidad en términos de sus propios negocios.

El virus que nos tiene hoy paralizados es producto de la explotación de las selvas tropicales desde donde miles de especies han debido migrar –y lo siguen haciendo– en busca de nuevos hábitats; por consiguiente, han terminado acercándose a comunidades humanas con riesgos terribles como el de esta y otras epidemias. Ayer, Día Internacional de la Tierra, leía que en los últimos 35 años de minería ilegal la deforestación en Madre de Dios equivale a 52 veces el Central Park o 14 veces un distrito del tamaño de San Isidro. Esas prácticas deben ser severamente sancionadas por los gobiernos. Debe combatirse ese tipo de crímenes de la misma manera en que combatimos hoy la corrupción o erradicamos hace unas décadas la esclavitud o los asesinatos a la luz del día entre humanos.

Ahora mismo, esa debería ser la gran lección. Si no cuidamos el planeta, si China no prohíbe de una vez por todas los mercados callejeros, si no imponemos un mejor control y buenas sanciones a quienes lo violen, entonces esta pesadilla se repetirá incesantemente. El problema es que la sensatez siempre se topa con mentes obtusas y psicópatas de turno enquistados en lo más alto del poder. Dementes megalómanos como Trump, Putin, Bolsonaro u Ortega. Cortos mentales como López Obrador. Ya ha pasado antes. Al final, igual nos abrimos paso ante la necedad.

Por eso cuando te espeten en la cara todo lo malo que somos, recuérdales también que fue el hombre quien nos salvó una y otra vez de cada una de esas catástrofes. Y acá seguimos, cada día un poquito mejor, a pesar de los nuevos retos. Lo mínimo que podemos pedir hoy es un poco de fe y amor por nuestra especie. Que si crees que la naturaleza es santa, bondadosa, compasiva, perfecta, estás pecando de ingenuo, por decirlo de una manera amable y respetuosa. Una vez más, y muy a pesar de los cientos de dioses inútiles, saldremos de esta solos, como la única especie del planeta que sería capaz de hacerlo.