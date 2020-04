La cuarentena decretada por el Gobierno a raíz del COVID-19, despierta dudas respecto a los negocios y también temor a emprender, pues como es de conocimiento general, muchas empresas hoy en día han tenido que suspender sus actividades, a excepción de aquellas que se dedican a producción de insumos básicos.

Ante este escenario, el Coach Pedro Céspedes, docente del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIDE-PUCP), dio a conocer 5 claves que una persona debe considerar si cuenta con un negocio o está planeando colocar uno.

1. Proyectar fecha de retorno: Las personas deben de saber que los negocios van a reabrir por sectores y será de manera progresiva, como ya anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, en sus conferencias de prensa. Así, algunos servicios van a demorar en volver; por ello, en este tiempo, los empresarios deben analizar a sus consumidores, los productos que ofrece, el canal por donde vende, el precio, la forma de comunicación, entre otros puntos; pues todo está cambiando y se debe estar a la par con las nuevas tendencias.

2. Marcas en el mercado: Como ya han mencionado en diferentes oportunidades las autoridades peruanas, las actividades no volverán a ser igual, muchas de ellas serán de forma virtual, por lo que la comunidad va a cambiar, y con ello, las marcas también deben de hacerlo, pues tendrán que conocer los nuevos gustos y preferencias de los consumidores, así como sus prioridades de presupuesto y las exigencias del cliente post cuarentena.

3. Marco legal: Es importante leer las normas, decretos y reglamentos que aprueba el Gobierno de fuentes primarias que sean fidedignas; así como leer los análisis que realizan diferentes especialistas al respecto. También, es recomendable que los emprendedores o empresarios estén inscritos en webs de noticias de actualidad para mantenerse al tanto de las decisiones que toman las autoridades.

4. Ventajas competitivas y comparativas: El empresario debe tener en cuenta las ventajas competitivas (aquellos factores positivos que tienen muy pocos o no la tienen, y son muy difíciles de copiar con rapidez) y comparativas (aquellas que son interesantes pero varias empresas ya la tienen) de su negocio; y será necesario ver a la competencia para conocer cuáles tiene. Este es el tiempo preciso para que se pueda examinar y construir una nueva ventaja competitiva, esto hará que vaya un paso delante de otros comercios.

5. Habilidades blandas: Antes de evaluar y conocer las habilidades blandas de los colaboradores de la empresa, el empresario o emprendedor debe conocer las suyas, ya que muchas de estas competencias se enseñan a través del ejemplo. El pilar de todas, es tener “actitud hacia el cliente” (actitud de prioridad hacia la satisfacción del consumidor y no solo de vender). Luego cumplir con esta base imprescindible, debe fortalecer diversas habilidades blandas como por ejemplo: adaptación al cambio, análisis crítico, creatividad, escucha activa, lenguaje no verbal adecuado, orientación hacia objetivos y personas, proactividad, trabajo en equipo y como no, la resiliencia que requiere el contexto actual.

Finalmente, cabe indicar que las claves 1,2 y 3 son factores externos, por lo que no se podrá analizar los dos últimos puntos, sin antes haber examinado los tres primeros.

