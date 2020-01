El Gobierno de Canadá ofrece a los servidores públicos peruanos, con contrato vigente en ministerios, universidades públicas, agencias y organismos gubernamentales, la posibilidad de obtener becas integrales para maestrías y cursos cortos presenciales de especialización en once reconocidas universidades de dicho país, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Las becas, que serán efectivas durante el periodo académico 2020-2021, forman parte de la Segunda Convocatoria del Programa de Becas de Canadá y la Alianza del Pacífico (AP), diseñado para fortalecer a los países miembros de la AP y contribuir a la capacidad de sus gobiernos para manejar y regular los sectores extractivos de manera sustentable. Para ello, no solo se incluye el desarrollo económico, sino también el cuidado ambiental, la justicia social y la igualdad de género.

Entre los posgrados disponibles para el presente concurso figuran Ciencias Aplicadas en Seguridad e Ingeniería de Riesgos (Memorial University); Ciencias Aplicadas en Ingeniería de Petróleo y Gas (Memorial University); Máster en Economía, Concentración Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Université Laval) y el Diploma de Posgrado Especializado en Análisis y Prevención de Riesgos Naturales (Université du Québec á Rimouski).

También destacan el Diploma de Posgrado Especializado en Desarrollo Regional y Territorial (Université du Québec á Rimouski); Máster en Agricultura y Recursos Renovables (University of Alberta); Máster en Agricultura y Economía de Recursos y Sociología Ambiental (University of Alberta); Maestría en Ciencias y Geociencias Integradas del Petróleo (University of Alberta); Maestría en Políticas Públicas (University of Calgary) y el Diploma de Posgrado en Derecho Minero, Finanzas y Sostenibilidad (University of Western Ontario), por citar algunos.

En cuanto a los cursos cortos presenciales de especialización, se recomienda a los interesados revisar los portales oficiales de las universidades elegibles, pues los requisitos, cronogramas de postulación y la duración de los cursos varían según cada casa superior de estudios.

Las becas contemplan la exención de matrícula y colegiatura, según el programa elegido. También financiarán el alojamiento, boletos de avión de ida y vuelta, alimentación y seguro médico. Los gastos por concepto de aplicación a un programa de maestría, así como los de obtención de la visa y/o procesos migratorios, deberán ser costeados primero por el postulante, quien deberá presentar los comprobantes cuando sea becario para obtener su reembolso.

Los requisitos para las postulaciones están disponibles en https://alianzapacifico.net/becas/ . Además de los documentos solicitados, que deberán estar traducidos al inglés, los postulantes deberán descargar y completar los formularios solicitados por el Pronabec.

Todos estos documentos deberán ser cargados en el módulo de postulación que próximamente habilitará el Pronabec en https://www.pronabec.gob.pe/becas-canada/. La postulación es gratuita y 100% electrónica. Para ello, el postulante deberá consignar sus datos personales y cargar los documentos que integran su expediente. Al terminar este proceso, deberán firmar electrónicamente.

El cierre de postulaciones se llevará a cabo el 28 de febrero próximo.

Para más información se puede escribir al correo electrónico consultas@pronabec.gob.pe con el asunto Beca Canadá.









