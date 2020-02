AIESEC, la asociación de estudiantes y recién graduados más grande del mundo reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde su oficina en Perú, dio a conocer los recientes resultados de un sondeo aplicado a 1250 jóvenes a nivel nacional, reveló que el 60% de los jóvenes está en la búsqueda de puestos de trabajo que les dé la oportunidad de innovar. Asimismo, un 34% está en la búsqueda de un centro de labores que les permita aprender y profundizar sus conocimientos, y un 6% espera aplicar los conocimientos que tiene.

Para la presidenta de AIESEC Perú, María Camila Padilla, los jóvenes peruanos, gracias a la globalización y al acceso a internet, tienen expectativas y necesidades laborales muy similares a las que se presentan en el resto del mundo. “Los jóvenes peruanos, de igual manera que en el resto del mundo, valoran el clima laboral, sentido de pertenencia, autonomía y reconocimiento que puedan tener en un trabajo. Actualmente, están en la búsqueda de una oportunidad laboral que les permita desplegar todo su potencial, desarrollarse, crecer profesionalmente e innovar las maneras tradicionales de hacer las cosas”.

BUEN AMBIENTE LABORAL Y EXIGENCIA

¿Qué tan valorado puede ser un buen ambiente laboral? Para los jóvenes peruanos encuestados por AIESEC Perú, es de gran importancia. 59% de ellos señaló que el buen clima laboral resulta el factor que más valoran en una organización. Un 19% indicó que priorizan las posibilidades de hacer línea de carrera, otro 18% ve con agrado la flexibilidad de horarios y tan solo un 4% señaló al salario como la variable de mayor importancia en un trabajo.

Respecto a sus expectativas al iniciar sus labores en un centro de trabajo, 55% de encuestados manifestó que esperan ser “exigidos” para mejorar sus habilidades, 30% señaló que buscan “reconocimiento” y un 15% busca adquirir “autonomía”.

AUMENTOS SEGÚN DESEMPEÑO Y UN FUTURO FELIZ

Respecto a los incrementos salariales, el 76% de los participantes del sondeo indicó que deben darse según sus méritos, otro 18% señaló que deben otorgarse anualmente y un 6% consideró que el tiempo adecuado para percibir mejoras salariales es semestralmente.

Pese a que el salario y reconocimiento es importante para los jóvenes, existen otros objetivos que ellos esperan lograr. Cuando se les consultó por su futuro, el 65% señaló que se ven “trabajando en aquello que los hace feliz”, 27% se visualiza en un “emprendimiento propio” y 8% se ve “ocupando un alto cargo”.

BUSCAN SENTIRSE IDENTIFICADOS Y HACER LÍNEA DE CARRERA

Al ser consultados por el tiempo de permanencia en una empresa, 31% de encuestados señaló que buscan “hacer línea de carrera”, 27% permanecería hasta “emprender un negocio”, 24% se mantendría en un trabajo hasta “encontrar un puesto mejor” y 18% hasta “aprender todas las tareas propias del puesto”.

Otros factores por los que los jóvenes abandonarían un puesto de trabajo son: no sentirse identificados con la empresa 61%, opiniones no tomadas en cuenta 20%, no adaptarse a la forma de trabajo 16% y poco uso de tecnología 3%.





