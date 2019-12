La Municipalidad de Lima informó que ha desplegado a 1500 agentes del Serenazgo para resguardar, en horarios rotativos, las calles del Cercado de Lima antes, durante y después de las festividades de Año Nuevo.

Los agentes apoyarán a la Policía Nacional en las labores de vigilancia. Además, el municipio señaló que movilizará a sus diferentes brigadas y unidades para que patrullen las 24 horas.

Para minimizar el riesgo de hechos delictivos, la Municipalidad de Lima, a través de su Serenazgo, reforzará la videovigilancia a través de sus 196 cámaras distribuidas en la ciudad.

-Medidas de seguridad-

El Serenazgo de Lima pidió a los ciudadanos moderar el consumo de alcohol en estas fiestas para evitar actos violentos o disturbios. Recordó también la prohibición de beber alcohol y luego conducir. A continuación dio una lista de recomendaciones:

-No te distraigas con el teléfono móvil mientras conduce, pues podrías ocasionar una tragedia. Recuerda que muchos de los accidentes son causados por el uso inapropiado del celular.

-Presta especial atención a niños y ancianos. Ellos suelen desorientarse con mayor facilidad. Si planeas salir con ellos, procura ir acompañado de otro adulto que ayude a cuidarlos. Asimismo, se recomienda colocarles un distintivo con sus datos para ayudar con su identificación en caso de extravío.

-Asegúrate de movilizarse en taxis formales y que el conductor esté dispuesto a brindar sus datos, para evitar robos o secuestros.

-Evita publicar información relevante en sus redes sociales, ni comentes con extraños, por ejemplo, sobre la obtención de tu gratificación, las salidas o viajes que planeas realizar.

-No transites con altas sumas de dinero y no exhibas objetos de valor. Ten presente que los delincuentes son atraídos por lo que ven. No aceptes ofrecimientos ni ayuda (si es que no la necesita) de desconocidos, podrías ser víctima de estafa o robo.

-Si vas a retirar dinero del cajero, primero asegúrate de que no lo hayan manipulado, luego protege tu clave de la visión de otras personas.

-Si visitas un centro comercial o recinto masivo, identifica los lugares de evacuación y los accesos amplios en caso de algún desastre natural o siniestro.

La Municipalidad de Lima enfatizó que, ante una emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con el Serenazgo de Lima al 318 5050 o también a su cuenta de Twitter @LimaSegura.