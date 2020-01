Los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Miraflores y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intervinieron cinco cústers que realizaban el servicio informal de transporte de pasajeros en el referido distrito. Las unidades suman más de S/1 millón en papeletas.

Carlos Peña, subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial de Miraflores, detalló que los vehículos fueron intervenidos en las avenidas Arequipa, Larco y Benavides (ex Diagonal).

Mencionó que se pudo constatar que estas unidades tenían asientos dañados, el tablero en mal estado, así como fierros y cables sobresalidos. Además, no contaban con SOAT, certificado de inspección técnica vehicular, tarjeta de circulación para prestar servicio de transporte, entre otros.

“Todos son infractores por informalidad. No tienen las condiciones técnicas necesarias. No solo se les aplica las multas sino también se les deriva al depósito para que no sigan circulando”, comentó.

Por su parte, Eduardo Melgar, director de Fiscalización de la ATU, informó que estas unidades realizaban el servicio en el horario nocturno a fin de evadir a la autoridad. “Estos vehículos circulan en la noche porque la fiscalización suele ser menor”, dijo para Canal N.

Se constató que cinco de las coaster intervenidas presentaban asientos dañados inclusive una unidad no tenía ventanas en la puerta de ingreso. (Foto: Difusión)

El funcionario indicó que, como parte de las acciones contra el transporte informal de pasajeros, los usuarios de transporte público puedan denunciar el mal estado de buses, cústers, combis y otros, usando el WhatsApp de la ATU: 939469809. “Pueden enviar fotografías y apuntar la placa. Tomamos la denuncia y lo incluimos dentro de nuestra fiscalización”, aclaró.

-Multas-

El vehículo de placa A5K-780 registra S/275.760 en papeletas. También la cústers de placa A8X-760 se constató las mismas deficiencias. Este vehículo reportó S/ 29.843.91 en papeletas.

En tanto, el vehículo -de placa UO2-628- con S/357.083.52 en papeletas también fue intervenido. Lo propio ocurrió con las cústers de placas V1B-797 (S/ 1.200.00) y B2P-717 (S/690.107.40).

Mientras, una sexta unidad, de placa W2G-715 con S/62.838.90 en papeletas, pese a que sea formal fue intervenida por prestar el servicio fuera de la ruta autorizada. Todas los vehículos fueron llevados al depósito.

