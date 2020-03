La ministra de la Producción, Rocío Barrios, anunció que ha puesto su cargo a disposición del presidente Martín Vizcarra, luego de que el Ministerio Público presentara una denuncia y solicitara 9 años de prisión efectiva en su contra por el delito de peculado doloso.

En Canal N, refirió que se enteró de la acusación fiscal en Iquitos, tras lo cual se comunicó con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para comunicarle su decisión. Lo mismo hizo con Vizcarra, quien se encontraba en una reunión.

“Cuando me he enterado en las noticias, lo primero que he hecho es llamar al premier [Vicente Zeballos] para mencionarle que estaba presentándole mis descargos y que como correspondía ponía mi cargo a disposición. Me dijo que no me preocupe, que esté tranquila y que haga las aclaraciones”, expresó.

“Acto seguido, el presidente estaba en reuniones, le escribí un chat diciéndole: ‘Señor presidente, estoy presentando mis descargos, estoy haciendo llegar la información, pero también quiero recalcarle que mi cargo está a disposición para lo que usted considere pertinente’”, añadió.

Como se recuerda, el fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a Rocío Barrios Alvarado del delito de peculado doloso y pidió nueve años de prisión efectiva. La acusación fue presentada el 31 de enero, pero la investigación preparatoria arrancó en marzo de 2018.

De acuerdo a la acusación, Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.

Según el fiscal Manrique, el costo por los contratos ascendió a S/177,279. Nunca se registraron órdenes de servicios, ni existen constancias de conformidad y tampoco se hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó, indica el documento.

El documento incluye a Angel Portugal, Carlos Enrique Escalante, Ángel Cornejo y Carmen Ruth Ibarcena en su condición de servidores de la presidencia del Consejo de Ministros.

Además, se imputa a Anthony Elias Torres en su condición de representantes de las empresas Caso Importadora Abdrea SAC, Grupo Torres y Torres Luna como cómplice del delito de peculado doloso.