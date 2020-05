El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de un comunicado, rechazó esta mañana las recientes declaraciones del presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, quien reveló que “ya no se está permitiendo el ingreso de adultos mayores positivos de COVID-19 a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven”.

En esa línea, el MIMP hace un llamado urgente al Colegio Médico del Perú (CMP) a fin que se pronuncie de manera inmediata rechazando la afirmación del presidente de la Sopemi. Además, solicitan que el CMP apruebe y difunda a la brevedad los lineamientos necesarios para que el personal médico brinde una adecuada atención a las personas adultas mayores durante el estado de emergencia sanitaria.

“Hacemos un llamado urgente al Colegio Médico del Perú a fin que se pronuncie de manera inmediata rechazando esta afirmación y que apruebe y difunda a la brevedad los lineamientos necesarios al personal médico para una adecuada atención de las personas adultas mayores durante esta emergencia sanitaria en los casos de saturación de las unidades de cuidados intensivos o de agotamiento de los recursos médicos. Asimismo, se establezcan los criterios objetivos de atención en los cuales no se avalen actos de discriminación por ningún tipo, mucho menos por edad”, precisa el comunicado.

En otro momento, el MIMP recordó que “la salud en un derecho de toda persona que está protegido a nivel constitucional y por las normas internacionales, el cual debe ejercerse sin discriminación”.

“Rechazamos toda limitación a dicho derecho basada en criterios discriminatorios en función a la edad de los pacientes, en este caso de las personas adultas mayores, quienes, según la propia Constitución, deben tener una especial protección, por parte de la comunidad y del Estado”, se lee en su pronunciamiento.

[Comunicado] pic.twitter.com/IQyPBRlYGp — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) May 18, 2020

En declaraciones a Diario Correo, Valverde explicó que, si hay una cama libre, sea porque un paciente fue dado de alta o falleció, esa cama es definida frente a un conjunto de 10 personas que están a la espera de ser atendidos, que pueden ser adultos de la mediana edad o adultos mayores.

“(...) Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen. No es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI, ya no tenemos esa disponibilidad, ahora somos más selectivos. Estamos buscando pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros”, indicó.

