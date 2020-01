Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, consideró este jueves que hay líderes de su agrupación política que deben “amarrar sus ambiciones” y anteponer las necesidades del país.

“Creo que hay líderes en el partido de Acción Popular que tienen la obligación de amarrar sus ambiciones personales y ponerse al servicio del país”, afirmó en entrevista con Radio Nacional.

Asimismo, aseguró que no le ha faltado el respeto a Raúl Diez Canseco, exvicepresidente de la República y dirigente de Acción Popular, al indicar que debe colocarse en la posición “que le corresponde”.

“Lo que he manifestado es algo que hay que ponerlo en su justa dimensión. No le he faltado el respeto a nadie ni mucho menos a Raúl Diez Canseco. Lo único que le he manifestado es que se ponga en la posición que le corresponde. Él es un militante muy importante, pero no es el vocero del partido y eso significa hablar del respeto, de institucionalidad porque el Perú no es chacra de nadie”, indicó.

“Cuando no logramos ser un país competitivo es precisamente porque no tenemos el respeto a las instituciones y eso es lo que vengo diciendo de manera permanente. Si alguien quiere ser líder, quiere ser representante nacional, lo primero que tiene que hacer es respetar la normatividad de su partido, la institución la cual lo alberga. No he ofendido a nadie, estoy poniendo las cosas en su justa dimensión”, añadió.

El también gobernador de Cajamarca manifestó que las fricciones son normales dentro de los partidos políticos y consideró que son justamente estas las que los están empujando a continuar.

“Las fricciones son normales […] Si alguien nos pregunta cuál es la fuerza que en estos momentos empuja al partido para seguir avanzando es precisamente eso, esas contradicciones aparentemente que existen, lo cual nos da esa fuerza, se ha convertido en una fuerza de ebullición, se ha convertido en algo dinámico que hace que todos sigamos avanzando”, dijo.

Además, sostuvo que tanto Raúl Diez Canseco, como Yonhy Lescano y Alfredo Barnechea son los precandidatos presidenciales por el partido y están recorriendo el Perú.

“Ellos están recorriendo el Perú a nivel nacional y eso empuja que el partido tenga una dinámica distinta ahora, lo que sí tenemos es un gran desafío de que esas ambiciones, esos comportamientos los manejemos de manera seria, responsable y para eso está el comité político y el plenario del partido”, acotó.

-Se debe respetar decisión sobre Keiko Fujimori-

En otro momento, Mesías Guevara se pronunció sobre la decisión del juez Víctor Zúñiga Urday de aprobar una nueva orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por 15 meses e indicó que esta se debe respetar.

“En el caso de la señora Fujimori, el Poder Judicial y el Ministerio Público han tomado una decisión, lo cual en un estado de derecho tenemos que respetar más allá de que sea cuestionable o controversial”, opinó.

“Esta prisión preventiva viene de mucho tiempo atrás y algo que nunca se dijo y hoy se está manifestando y sí hay que revisarlo. Tiene que revisarse sin apasionamientos y que no responda a intereses subalternos”, agregó.





LEE TAMBIÉN

● Martha Chávez: Un imputado tiene derecho a mentir y guardar silencio

● Farfán estuvo en el avant premiere de “La Foquita: El 10 de la calle”

● Crean cerveza frita, ¿la probarías?

● Carlos Zambrano es nuevo refuerzo de Boca Juniors, anunció FOX Sports

● TikTok: cómo desactivar las molestas notificaciones de la app