La vicepresidenta Mercedes Araoz aclaró que no es ninguna “usurpadora” por haber juramentado como presidenta encargada, pues siempre se opuso a la disolución del Congreso de la República por parte del mandatario Martín Vizcarra, medida que calificó de “decisión política”.

En la cadena CNN, afirmó que no le guarda rencor al Jefe de Estado y que en la actualidad se encuentra totalmente alejada de su gestión desde el Poder Ejecutivo. Incluso, detalló que no habla con Vizcarra desde el 1 de octubre del 2019 y que actualmente no tiene ninguna relación o vínculo con él.

“No soy una usurpadora, yo estuve opuesta a una decisión de política del señor presidente Vizcarra, el cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución, a pesar de la decisión del Tribunal [Constitucional], una posición bastante dudosa de revalidarla”, expresó.

En ese sentido, Araoz también remarcó que no buscó la caída de Martín Vizcarra cuando el Congreso aprobó suspenderlo tras disolver el Parlamento y que su decisión de juramentar como presidenta encargada se debió a que la propia Constitución Política así lo establece.

“Yo no usurpaba, el Congreso decidió darle una suspensión a él y a mí me tocaba seguir el mandato constitucional, como él lo hizo cuando fue el caso del presidente Kuczynski. No es que yo decidiera hacer algo de mala fe o buscara que cayera el presidente. Yo siempre estuve opuesta a la vacancia y a cualquier forma de cierre del Congreso”, subrayó.

No obstante, la aún vicepresidenta espera que el nuevo Congreso de la República, que asumió funciones el pasado 16 de marzo, resuelva pronto sobre su carta de renuncia presentada en octubre del año pasado.

“Yo presenté mi renuncia irrevocable y como el Congreso había sido cerrado, el nuevo Congreso es el que tiene que aceptar mi renuncia. Espero que eso se resuelva pronto. Igual sigo respetando las decisiones de política pública y estoy siguiendo esas decisiones”, aseveró.

No obstante, Araoz Fernández manifestó que apoyará las medidas adoptadas por el gobierno de Martín Vizcarra para controlar la propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Creo que el Perú ha estado haciendo las mejores gestiones, dentro de lo que cabe las posibilidades, para lograr menguar el año que le está haciendo la pandemia. El Perú necesita la unidad en este momento y no los odios ni rencores. Yo no represento a ningún partido, hablo a título personal […] Yo deseo de todo corazón que al señor Vizcarra le vaya bien en esta gestión porque es por el bien de mi patria”, acotó.