La renunciante a la segunda vicepresidencia, Mercedes Aráoz, dio una entrevista el último lunes por la noche a la cadena internacional CNN en español y fue tendencia en redes sociales, ya que dijo que aún representaba al Perú “porque constitucionalmente le dieron el título de vicepresidenta de la República y porque su renuncia aún no ha sido aceptada”.

De hecho, el entrevistador Camilo Egaña se refirió algunos de los comentarios en redes sociales donde consideraban que ella no los representaba y la tildaban de “usurpadora” y “traidora”.

“No soy una usurpadora, yo estuve opuesta a una decisión de política del señor presidente Vizcarra, el cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución, a pesar de la decisión del Tribunal [Constitucional], una posición bastante dudosa de revalidarla”, respondió Aráoz.

Mercedes Aráoz dispuesta a ayudar a Vizcarra

Además Mercedes Aráoz indicó que no le guarda ninguna rencor al presidente Martín Vizcarra, aunque no habla con él desde el primero de octubre de 2019, y que apoyaría a su gestión para combatir el Covid-19. “El Perú necesita la unidad y no de los odios y rencores. Yo no represento a ningún partido político (...) Yo deseo de todo corazón que al señor Vizcarra le vaya bien en esta gestión porque es para el bien de mi patria”, declaró.

Antes indicó que el nuevo Congreso era el que debía aceptar su renuncia y que sigue pensando que el cierre del anterior Congreso no debió hacerse porque, según ella, estaba fuera del marco de la Constitución pese a que el fallo del Tribunal Constitucional legitimó el cierre.

LEE TAMBIÉN

● El 82% aprueba gestión de Martín Vizcarra, según Pulso Perú

● Reino Unido ya supera a Italia en muertos por coronavirus

● Comerciantes derribaron rejas para ingresar al Gran Mercado Mayorista

● Murió Juan Carlos Ferrando a los 69 años, informó Carlos Bruce

● Policía reportado como desaparecido está en Cajamarca con su familia