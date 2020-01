Doris, 52 años, contó el infierno que le tocó vivir al lado de Edison Jesús Romero Montiel, un venezolano de 35 años con quien convivía y que la madrugada de este lunes la tomó de los pelos y la tiró al piso. Acto seguido, la cargó y volvió a lanzar contra el pavimento. Las imágenes fueron captadas por las cámara de seguridad de la calle, el hecho fue denunciado y el sujeto detenido.

Convivían desde hace 11 meses, ella era profesional y lo mantenía, según el noticiero ATV. "Fueron 11 meses, le tenía miedo y él me decía ‘¡ah, me quiere denunciar! ¡Denúnciame, pues, denúnciame!’”

Mencionó que las cosas empeoraron el último domingo por la tarde porque ella no le compró lo que quería. “Quería (dinero) para el cigarro. Como se le perdió el pantalón, me gritaba. La perra se me escapó y me echó la culpa a mí, por eso me tiró a la pista como se ve en el video. (...) Me calumnió y dijo que yo le había robado el dinero, pero si no trabaja, ¿de dónde?”, dijo al noticiero ATV.

Añadió que cada vez que la agredía luego él se mostraba arrepentido y le pedía perdón. “Él necesitaba de mí porque no tenía trabajo y quería que le busque uno como diseñador gráfico”.

Edison Jesús Romero Montiel continúa detenido y sería acusado tentativa de feminicidio.

