Martha Chávez, candidata al Congreso por Fuerza Popular, aseguró que “un imputado tiene derecho a mentir” y a guardar silencio en referencia a Keiko Fujimori, lideresa de su agrupación y el proceso que se sigue en su contra en el marco del caso Odebrecht.

Chávez fue consultada sobre los aportes recibidos por la excandidata presidencial de parte de empresarios nacionales y que no fueron reportados por el partido, a lo que respondió:

“Un imputado tiene derecho a mentir, a guardar silencio para salvar su propia responsabilidad. Ella no dijo que no hubiera recibido ese dinero, pero esos son fondos lícitos […] ¿Por qué hasta ahora no se produce una acusación formal? Porque no tienen materia”.

Además, en entrevista con Perú 21, refirió que estos aportes no fueron transparentados por temor a represalias.

“Lo ha dicho el señor Romero. Si acá tú declaras que has aportado a un partido, te cae en represalia el partido que ganó, por eso las grandes empresas suelen dar aportes a todos los partidos”, detalló.

Martha Chávez precisó que Fuerza Popular está coordinando una defensa política en este caso en la que, junto a las bases “tendrán que hacerse notar”.

“La familia, Mark Vito, irá a los gobiernos y a las instancias internacionales”, sostuvo.

Consideró también que Keiko Fujimori debe recuperar su libertad y manifestó que es “evidente” que el presidente Martín Vizcarra “tiene temor de perder su inmunidad”.

“Él está creando un escenario en el que su salvador será Salvador del Solar y por eso quiere neutralizar a todos los partidos que no se ajusten con él […] Pusieron todos sus huevos en la canasta del Partido Morado y ya se demostró que Julio Guzmán es inhábil [sic], inepto”, dijo.

Como se recuerda, el último martes, el juez Víctor Zúñiga Urday aceptó el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el plazo de 15 meses. La lideresa de Fuerza Popular fue recluida ayer en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.