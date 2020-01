Martha Chávez, candidata por el número 1 de Fuerza Popular para las elecciones congresales del 26 de enero, aseguró que los postulantes que fueron parte del su partido y que ahora están en las filas de otras agrupaciones como Solidaridad Nacional “ya dejaron de ser fujimoristas”.

“(Solidaridad Nacional) es un movimiento diferente. El fundador es el señor Luis Castañeda. Es el líder hasta ahora, aunque está con licencia. Han convocado a tres personas que han puesto en lugares preferenciales del fujimorismo que ya dejaron de ser fujimoristas porque cuando uno cruza la línea, ya dejó de ser. Nosotros estamos compitiendo con ellos”, señaló en una entrevista a Radio Santa Rosa.

Chávez se refirió así a Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros, quienes ocupan los números 1, 2 y 4 de la lista de Solidaridad Nacional por Lima Metropolitana. Sobre la primera de ellas, la excongresista aseguró que es una persona con trayectoria y articulada.

“Lamento mucho que ella no haya tenido la paciencia de esperar otro momento. Si yo hubiera sido su maestra, ella quizá me hubiera mirado a mí. Es una persona muy valiosa. No me gusta la alternativa y no me gusta competir con ella, pero ahora está en otra orilla”, indicó.

La candidata fujimorista destacó que Fuerza Popular se diferencia de Solidaridad Nacional porque su partido, aseguró, tiene experiencia por el gobierno de Alberto Fujimori y el liderazgo de este exmandatario y de Keiko Fujimori.

“En el fujimorismo tenemos personas y no soy la única, que siguen militando y simpatizando pese a que las han perseguido. Cada persona es un mundo. Sigo a Alberto Fujimori y a Keiko Fujimori. Reconozco el liderazgo y trato con los dos”, aseguró.

