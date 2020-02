El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, encargado de la investigación a la organización criminal Los Intocables Ediles de La Victoria, afirmó este miércoles que se ha identificado a exmiembros del Poder Ejecutivo involucrados en este caso.

“Se ha identificado varios nombres a nivel del Poder Ejecutivo, habría algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, [así] como también del Ministerio de Vivienda y Construcción, pero por tratarse de una investigación totalmente reservada todavía no vamos a señalar quiénes serían estas personas”, afirmó en diálogo con El Informativo en Nacional.

Reynaldo Abia señaló que, gracias a la información proporcionada por los aspirantes a colaboradores eficaces, la cual ha sido corroborada, se ha podido “identificar y detectar la participación de estas personas”.

Agregó que excongresistas también podrían estar involucrados; sin embargo, evitó dar mayores detalles al respecto.

“Sí, ha habido varios congresistas que habrían estado en contacto con estas personas; sin embargo, dada la reserva de la investigación [...] vamos a determinar si hubo o no responsabilidad de otras personas y otros altos funcionarios, llámense congresistas o ministros de Estado en ese momento”, aseveró.

Refirió también que, según tiene conocimiento, algunos de estos funcionarios continúan en actividad en sus sectores.

“Tengo entendido que algunos sí y algunos no [continúan en sus sectores]. Eso puedo decir en líneas generales, no puedo cuantificar a las personas, algunos están sindicados, están en cuadernos que no solamente son de carácter reservado sino que tiene el carácter de secreto, mientras eso no se corrobore, no se puede ventilar, no se puede decir absolutamente nada, menos sus nombres”, dijo.

El fiscal recordó que si se detectara la participación de altos funcionarios en este caso, no sería visto por su despacho sino por la fiscalía de la Nación, a cargo de Zoraida Ávalos.

Cabe destacar que Luciana León Romero -miembro de la Comisión Permanente- deberá acudir el miércoles 26 de febrero a las 9 a.m. ante el despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a fin de que rinda su declaración en el marco de la investigación del Ministerio Público a la organización criminal Los Intocables Ediles de La Victoria.

El titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción Provincial, citó a la ahora exmilitante del Partido Aprista, en calidad de “testigo” para que explique su vinculación con los cabecillas e integrantes del presunto grupo delictivo.

León Romero es investigada por este caso, pero por la Fiscalía de la Nación dado su rango de alto funcionario público. Actualmente tiene una orden de impedimento de salida del país en su contra por el plazo de 36 meses. Ella es considerada como parte del brazo político-legal de la organización criminal. Según la tesis fiscal se dedicaba a la gestión de financiamiento de las obras públicas.

