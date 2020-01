Miembros de la Comisión Permanente se pronunciaron este miércoles sobre la decisión del juez Víctor Zúñiga Urday de aprobar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por el periodo de 15 meses en el marco del caso Odebrecht.

Luz Salgado, integrante del partido fujimorista, cuestionó la aprobación de la medida restrictiva contra Fujimori Higuchi por no haber “sido gobierno” y resaltó que hace más de 20 años que “el fujimorismo no está en el poder”.

“Aquella que no ha sido gobierno es aquella a la que meten en prisión, pagando como un chivo expiatorio, como si fuera la corrupta más corrupta de todos estos años, eso no es así […] Lo que hago es reclamar como antigua fujimorista, como ciudadana que ingresó a la política para salvar al país porque yo sí me siento orgullosa de haber pertenecido al fujimorismo y pertenecer", señaló en Canal N.

"[Nosotros] Logramos la pacificación del país, reinsertar la economía, esas fueron las estrategias del partido de Fuerza Popular, no como ahora un fiscal está pretendiendo decir, que estamos implicados en la obra cuando hace más de 20 años el fujimorismo no está en el poder”, agregó.

Miguel Torres, también de Fuerza Popular, invocó a que se denuncie que “en el Perú hay discriminación".

“Si te apellidas Fujimori, las leyes no se te aplican; si te apellidas Fujimori, las sentencias de la Corte Suprema no se te aplican; si te apellidas Fujimori, las sentencias del Tribunal Constitucional no se te aplica. Eso se llama discriminación”, afirmó.

Por su parte, Luis Iberico (Alianza para el Progreso) aseguró que el Tribunal Constitucional (TC) debería pronunciarse al respecto, ya que fue este órgano el que le devolvió la libertad a Keiko Fujimori tras permanecer un poco más un año en prisión.

“¿Cómo queda el TC con el recurso de hábeas corpus a favor de Keiko? Ese organismo creo que debe pronunciarse cuanto antes para que nos digan en el Perú cómo está nuestro ordenamiento jurídico, qué peso tiene la sentencia del TC o resoluciones frente a lo que pueda decir un juzgado de primera instancia, con todo el respeto que merece”, manifestó.

Una posición contraria tuvo Marco Arana (Frente Amplio), quien señaló que “hacen mal los fujimoristas” al decir que hay una obsesión de parte del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, por este caso.

“Hacen mal los fujimoristas de plantear y decir que esto es un tema de obsesión del fiscal [...] porque en realidad esos mismos argumentos de persecución política que lo quieren sacar de carrera los utiliza Gregorio Santos. Aquí lo que hay son responsabilidades gravísimas en el campo administrativo y penal”, dijo.

Como se recuerda, el último martes el juez Víctor Zúñiga Urday aprobó el pedido de prisión preventiva contra la excandidata presidencial por el periodo de 15 meses en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.









