La Segunda Sala Penal de Apelaciones dejó al voto el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Keiko Fujimori a fin de revocar la segunda orden de prisión preventiva en su contra en el marco del Caso Lava Jato.

De la audiencia virtual realizada este jueves, no participó el Ministerio Público, luego que el fiscal superior, Rafael Vela, coordinador del equipo especial, informó ayer que ningún representante de dicha institución asistiría a la misma, tras presentar un pedido para que la audiencia se postergue. Sin embargo, al inicio de la sesión, la Sala de Apelaciones declaró infundada esta solicitud de la fiscalía.

A su turno, Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, argumentó que la segunda prisión preventiva dictada contra su patrocinada “es inconstitucional”.

Asimismo, indicó que no se puede descartar el arraigo laboral de Fujimori Higuchi y resaltó que “el Tribunal Constitucional dijo que no hay una organización criminal, hay un partido político”, respecto a Fuerza Popular (ex Fuerza 2011).

Finalmente, la abogada hizo referencia a la pandemia del coronavirus que se vive en el Perú y afirmó que Keiko Fujimori forma parte de la “población vulnerable”, recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

Keiko Fujimori es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, entre otros. El equipo especial le imputa el liderazgo de una presunta organización criminal que recibió aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.

Concluida audiencia, tribunal de apelaciones anuncia que decisión será notificada en el plazo establecido por ley. https://t.co/3y19bVi9Rn — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 23, 2020

