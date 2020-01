Una joven logró ubicar su celular robado con la ayuda del GPS y llegó hasta la vivienda del sujeto que la asaltó, sin embargo no pudo recuperar sus pertenencias debido a la ausencia de un fiscal para realizar dicha diligencia. De acuerdo a 90 Matinal, la agraviada Kelly Gutiérrez, de 24 años, tomó un taxi en Miraflores el último martes para ir a su vivienda en Surquillo pero durante el viaje el conductor desvió el rumbo.

La joven detalló al matinal que al percatarse del hecho llamó a su papá y le dio las descripciones del chofer del auto de placa ADT-565. “Sabía que me estaba llevando a otro lado”, indicó. “El tipo al verse nervioso sobreparó el taxi, entonces otro sujeto se subió y me apuntó con un arma y me quitó el celular”, detalló.

Kelly Gutiérrez luchó contra el sujeto y logró escapar saltando del vehículo en movimiento. Ella contó que después del susto de su vida llamó a su papá quien tiene un iPhone con el que pudo ubicar su celular gracias al sistema de rastreo satelital GPS incorporado en el equipo.

La agraviada llegó hasta la vivienda del sujeto ubicada en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, acompañada de personal de la comisaría de Surquillo. Ahí encontró el vehículo y dentro de este el arma de fuego con el que se perpetró el atraco.

Sin embargo, no pudo recuperar su celular valorizado en S/ 4 800 debido a que hacía falta la presencia de un fiscal, según le informó personal de la comisaría de SJM.

Un representante del Ministerio Público llegó a la escena dos horas después de que el GPS del equipo se desactivara. De acuerdo a RPP Noticias, la policía intervino a Jose Arturo Vidalón Monge, chofer del taxi, y se le devolvió a la joven las pertenencias encontradas en el vehículo. No se preciso si el celular también fue recuperado.

Joven ubicó su celular robado con ayuda de GPS pero no pudo recuperarlo por la ausencia de un fiscal. (Video: Latina)

