José Luna Gálvez, presidente y fundador del partido Podemos Perú, aseguró que continuará presentándose ante la justicia cada vez que se le requiera en el marco de la investigación que se sigue en su contra por el caso Lava Jato.

Hoy, el Poder Judicial tenía programado revisar el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva en su contra y que también incluye al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio y la exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra por este caso. Sin embargo, la audiencia fue postergada para el lunes 10 de febrero.

“Me he presentado al pedido de la juez, estoy cumpliendo con todos los procedimientos legales. Me seguiré presentando en todo momento que se me requiera”, afirmó a la prensa.

Luna Gálvez, quien fue secretario general y jefe de campaña de Solidaridad Nacional en las elecciones del 2014, es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

El presidente de Podemos Perú fue el único de los investigados que estuvo presente en la audiencia. A su salida del juzgado evitó emitir mayor pronunciamiento a la prensa.

“Al juzgado, a la jueza y a la fiscal no voy a hacer comentarios. Todo eso se va a tratar el lunes y lo van a ver, toda la defensa y los argumentos”, refirió.









