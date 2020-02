El presidente y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que la licencia que pidió a su agrupación venció el días las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el pasado domingo 26 de enero.

"Estaba con licencia hasta el día de las elecciones, al día siguiente volví a asumir como presidente del partido. Hemos acordado que no hay blindaje para nadie, por eso no postulé en las elecciones. Estoy a disposición de la fiscalía para cualquier investigación”, señaló a su salida de Palacio Gobierno.

Cabe indicar que Luna Gálvez participó de la reunión que sostuvieron los representantes de su partido con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

El 17 de octubre del 2019 Luna Gálvez dio a conocer su decisión de solicitar una licencia hasta que se resuelva la investigación en su contra por supuestamente haber ayudado a justificar, mediante la Universidad Privada Telesup (de su propiedad), los presuntos aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio de 2014.

“Yo no conozco a los brasileños, no conozco a OAS ni nada parecido, no existe ningún depósito. He venido a seguir dando la cara, no va a haber ninguna investigación sobre el caso Telesup. Podemos no va a blindar a nadie, nosotros vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria”, señaló.

Al ser consultado por los contratos firmados por los magistrados del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila e Iván Noguera con la Universidad Privada Telesup por derechos de autor de libros que escribieron, Luna Gálvez refirió que solo hubo un pago de 20,000 soles por cada libro y que “todo lo demás es puro cuento”.

Cabe indicar que la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial que dicte una orden de 36 meses de prisión preventiva para Luna Gálvez, así como contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y la la exgerente municipal Giselle Zegarra.

