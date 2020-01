El fiscal José Domingo Pérez, en la audiencia que se llevó a cabo esta mañana sobre el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, pidió que se haga un llamado de atención a la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza, ate el uso de lo que calificó como “frases agraviantes” y por las que señaló que acudirá al Colegio de Abogados de Lima.

Ante el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, el integrante del equipo especial Lava Jato pidió un pronunciamiento por palabras que usó Loza en la última sesión del 31 de diciembre del 2019 en la siguiente frase: “Si su despacho tiene a bien hacer un examen psiquiátrico a estas dos defensas, me expongo, al saber que voy a salir bien. No sé del otro lado”.

“Entiendo que esa frase va dirigida a mí como contraparte y como representante del Ministerio Público, una institución que defiende la legalidad y los derechos ciudadanos, tengo que hacer valer mi protesta, toda vez que el Ministerio Público a quien represento ha venido actuando adecuadamente”, dijo el fiscal.

Pese a la insistencia de José Domingo Pérez al solicitar un pronunciamiento del magistrado por palabras que, indicó, afectan a la institución que representa, Víctor Zúñiga no atendió el pedido.

“(La frase de Giulliana Loza) ocurrió dentro de la audiencia, pero es un pedido que no puede merecer ningún pronunciamiento de la judicatura porque no puedo disponer que se sometan a una pericia siquiátrica [...] Para mí este pedido está de más y no ha merecido ningún requerimiento [...] Los exhorto para que continuemos con el desarrollo de la audiencia. Estamos en un estado de derecho, no tergiversemos esta audiencia”, indicó el juez.

José Domingo Pérez aceptó la exhortación pero aseguró que tomará las medidas que considere pertinente ante el Colegio de Abogados de Lima.

“Acepto la exhortación por tercera vez para comunicar que, si bien la aceptamos, por el ánimo de que la audiencia continúe, no considerar que esas frases agraviantes puedan pasar por alto en el desarrollo de la audiencia y se canalizarán por el conducto del colegio de abogados correspondiente”, aseguró, antes de seguir con la justificación de su pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

En la audiencia del 31 de diciembre del 2019, Víctor Zúñiga hizo un llamado de atención tanto a José Domingo Pérez como a Giulliana Loza por el incidente que protagonizaron cuando el fiscal pidió que la abogada deje de usar calificativos en su contra en redes sociales y entrevistas.

“Por favor, les voy a pedir que todos nos conduzcamos sin estar calificando de una u otra forma y nos centremos en lo que verdaderamente, en forma profesional sin estar afectando la familia, es la invocación que les hago. Ojalá tengan a bien recibirla”, dijo en aquella ocasión.