El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien presidió la Comisión Especial para la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), afirmó que dicho grupo de trabajo solicitó información sobre los integrantes electos Marco Tulio Falconí y María Zavala a diversas instituciones, pero que no obtuvieron respuesta.

"Nosotros hemos pedido (información de Zavala y Falconí) formalmente a la Policía, a la Fiscalía, a la Policía (…) le hemos pedido al amparo de la ley, porque hay una norma que se llama ‘el deber de colaboración con la Comisión Especial’; hemos pedido a todos los organismos del Estado. A la Superintendencia de Bancos, al Poder Judicial y no nos han alcanzado esta información y sí ha salido por la prensa. Entonces, no es que nosotros la hayamos tenido. Nosotros la hemos conocido a través de la difusión por los medios”, dijo en una entrevista al diario ‘El Comercio'.

El mencionado medio informó que Falconí y Zavala intercambiaron llamadas telefónicas con el exjuez César Hinostroza, invstigado por presuntamente integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Lo que sucede es que esto ha surgido después, no ha surgido en el proceso, ni ha surgido en la entrevista (de los postulantes); sino que ha surgido a raíz de la información periodística. Y, al hilo de esa información; y celosos, como son los miembros de la Comisión, es que, por una cuestión de precaución, nosotros hemos tomado la decisión de juramentar solo a cinco; y a los otros darle la oportunidad de que puedan explicar estas llamadas. Asimismo, vamos a pedir información, entre ellos a la Fiscalía, sobre este tema”, agregó.

Polémico comunicado

En otro momento, Gutiérrez dijo que no se le consultó a al fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos sobre el comunicado emitido por la Comisión Especial de la JNJ, en el que se ratificaba la elección de Marco Falconí, debido a que ya se conocía su disconformidad con el puntaje que se le otorgó.

“A la fiscal no se le consultó porque la fiscal tenía una opinión distinta, de manera que no tenía sentido que ella lo apruebe o no (…) No es que no contaba (su opinión), siempre cuenta la opinión de todos los miembros. La fiscal tenía otro punto de vista, por tanto, si su punto de vista está plasmado en su resolución, ese es su punto de vista que estaba plasmado en los seis”, refirió.

Cabe indicar que Ávalos criticó la evaluación hecha a Falconí debido a que se le otorgó una bonificación presuntamente irregular por haber cumplido con el servicio militar, que en realidad fue no acuartelado, en los años 70.

