La abogada María Zavala consideró este miércoles en una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no era “relevante” informar sobre las llamadas telefónicas que mantuvo con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como el cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“No consideré relevante poner de conocimiento unas conversaciones que había tenido con personas que cuando se hicieron no tenían ningún cargo. Eran funcionarios que trabajaban, no eran procesados ni condenados ni tenían algo, ni siquiera procesos de control”, afirmó.

Esta sesión tenía por objetivo absolver ante los miembros de la comisión especial los cuestionamientos que surgieron en su contra tras su designación como integrante de la JNJ.

“Imagínese, yo ahora me he encontrado con un conocido y le digo ‘mejor no me des tu tarjeta ni te llamo porque de aquí a cinco años puedes tener un proceso y me voy a ver involucrada nuevamente”, agregó Zavala.

Asimismo, indicó que ha hecho “un esfuerzo por recordar estas conversaciones” y que no hubo dolo en la omisión de esta información.

“La Junta no va a conocer el caso del señor César Hinostroza, él ya fue destituido e inhabilitado por el Congreso […] además, hasta ya me había olvidado, yo he hecho un esfuerzo por recordar estas conversaciones. Esa es la razón por la cual yo…No he omitido adrede, dolosamente, para que no se involucre, para que no se sospeche, de ninguna manera porque siempre he actuado con trasparencia en donde sea, en mi vida privada también”, aseveró la abogada.

Señaló también que conoció al exjuez supremo en 1974, ya que ambos fueron compañeros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Los amigos se escogen, pero los compañeros de universidad y de trabajo se encuentran en el camino. Al doctor César Hinostroza lo conozco desde el año 1974, cuando ingresamos a la UNMSM, compañeros de promoción […] Nuestra relación ha sido cordial, pero no de amistad, como le digo, a pesar de que él ha sido juez en Talara, de donde yo soy, pero no conozco a su mamá, no he conocido a su papá, no conozco a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa sí la conozco”, manifestó.

Sin embargo, refirió que no tuvo una relación cercana con Hinostroza, “tal es así que en el registro de llamadas son esporádicas las llamadas. Después del 2016 no hay otra llamada”.

Finalmente, Zavala consideró que no se puede cuestionar su probidad por llamadas “irrelevantes, inocuas”.

“Las llamadas que hice al abogado, exjuez supremo César Hinostroza son irrelevantes, inocuas y no me pueden -por eso- cuestionar la probidad que he demostrado a lo largo de mi carrera, probidad que ha sido valorada en cada uno de los cargos que he tenido”, dijo.

Como se recuerda, la juramentación de Zavala y Marco Falconí fue suspendida el último lunes, después de que El Comercio informara días atrás que ambos habían sostenido comunicación con el exjuez supremo César Hinostroza.

