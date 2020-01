Marco Tulio Falconí y Henry Ávila Herrera, dos de los integrantes electos de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presentaron libros y artículos a la comisión especial que contienen párrafos plagiados de otras publicaciones.

Según 'Cuarto Poder', un grupo de docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) evaluó dos de los diez libros que Falconí acreditó ante la comisión evaluadora y encontró párrafos que ya existían en otros libros.

El primer texto es una publicación sobre salud pública, escrito por Falconí en coautoría con Javier Tovar Brandán en el 2017, que presenta párrafos de un libro del 2015, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno de España, titulado "Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas".

El segundo es un texto sobre secreto bancario, del 2017, que contiene párrafos idénticos de un libro sobre la Constitución de 1993 escrito en 1996 por Enrique Bernales y Alberto Otárola. Este mismo libro fue la tesis doctoral de Falconí en la Universidad Católica de Santa María, de Arequipa.

Cabe recordar que en el primer examen, el de conocimientos, Marco Tulio Falconí obtuvo 26 puntos, menos incluso que otros que no resultaron elegidos. En la evaluación curricular recibió 23 puntos y en el último examen, la entrevista personal, la comisión le otorgó 32 puntos. En total, hizo 81.50 puntos, y eso bastó para ser elegido miembro de la JNJ.

El segundo magistrado con denuncias por presunto plagio es Henry Ávila Herrera, exviceministro de Justicia y exfuncionario de la Defensoría del Pueblo. Los mismos profesores que analizaron los textos de Falconí hicieron lo propio con una muestra de seis artículos presentados por Ávila en su legajo.

Uno de ellos es el artículo titulado "Montesquieu: un penalista olvidado", publicado por Ávila en agosto del 2018 en el diario El Peruano. Tiene veinte párrafos, de los cuales, por lo menos siete fueron copiados de tres escritos anteriores a esa fecha.

"Esa es una reseña, estoy tratando de comentar el libro y estoy usando los argumentos del libro que yo estoy reseñando. Hay comentarios míos, pero también están los párrafos del libro. Porque ese artículo es como una reseña", alegó Ávila.

El segundo artículo presentado por Ávila durante su postulación a la Junta Nacional de Justicia como producción intelectual, se titula "Robert Alexy: el filósofo de la argumentación jurídica", publicado en la revista Jurídica el 17 de octubre del 2017.

En el texto de Ávila se reproducen once párrafos procedentes de tres artículos elaborados con anterioridad.

"Yo reconozco que hay un tema de descuido, un tema que aún no logro todavía perfeccionar el tema de la cita de las Normas APA, porque tengo diez años haciendo la cita clásica, y claro, ese tránsito genera este tipo de situaciones", refirió Ávila.

Hay otro artículo escrito por Ávila que no presentó en su legajo para su calificación en la comisión especial. Se titula “Una gestión al servicio de la justicia”, escrito en el suplemento Jurídica del diario El Peruano el 12 de febrero del 2019, cuando José Luis Lecaros fue elegido presidente del Poder Judicial.

Todo el texto está dedicado a resaltar la trayectoria y los atributos de Lecaros, también miembro de la comisión especial que evaluó a los postulantes a la Junta. En los 80, en la Fiscalía de Arequipa, Ávila fue asistente de Lecaros.

Pese a ello, el actual presidente del Poder Judicial no se inhibió en la entrevista que la comisión especial realizó a Henry Ávila Herrera. Este último considera que no había por qué hacerlo porque no son amigos.