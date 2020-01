La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, consideró que la Comisión Especial encargada de seleccionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe “actuar con transparencia” en el concurso público para generar “confianza y credibilidad” en la población.

“De alguna manera tenemos que generar confianza en la comunidad. ¿Cómo generamos confianza y credibilidad si no actuamos con transparencia?”, expresó en Canal N, donde volvió a reiterar las razones por las cuales no acudió a la juramentación de los miembros de la JNJ.

"Creo que es necesario que yo aclare ante la comunidad por qué no asistí. La razón es muy sencilla: considero que debió haberse publicado las notas, el puntaje que nosotros como miembros le habíamos asignado a cada uno de los postulantes", aseveró.

Sobre el miembro electo de la JNJ Henry Ávila, Ávalos objetó su postulación debido a que omitió informar a tiempo sobre su labor en una minera dos meses después de dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"A mí no me genera convicción el hecho de que [Henry Ávila] haya trabajado como alto comisionado en la PCM viendo temas de conflictos y a los dos meses empieza a trabajar en una minera, pero sobre todo él no presentó esa información, la presenta después que se dan las pruebas de confianza", manifestó.

"Yo le pregunto eso en la entrevista, dijo que sí, pero no lo había presentado. Considero que si yo no he hecho nada malo, lo presento. A mí no me genera confianza", añadió la titular del Ministerio Público.

En el caso de María Zavala Valladares, otra de las integrantes electas de la JNJ, Zoraida Ávalos informó que decidió inhibirse porque “estudié con ella, somos amigas y compañeras”. También sustentó las razones por las cuales insiste en que se publiquen las notas que obtuvieron todos los candidatos en el concurso público.

"Es vital. [Lo hago] para evitar suspicacias porque la población puede decir: este es su candidato. Puede decir que tenemos algún interés. Yo creo que la mejor forma es que sepan qué puntaje le dimos [en la entrevista personal] y que averigüen", sentenció.

Cabe recordar que la Comisión Especial para la selección de la JNJ decidió suspender la juramentación de los miembros electos Marco Tulio Falconí y María Zavala Valladares ante los cuestionamientos a su elección.

Falconí registra 18 llamadas con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, una organización dedicada al tráfico de influencias en la judicatura peruana.

Los cuestionamientos también surgieron contra Zavala Valladares por haber mantenido diversas comunicaciones con algunos personajes implicados por el Ministerio Público en Los Cuellos Blancos del Puerto.

