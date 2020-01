El vocero de la Comisión Especial para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Armando Canchanya, anunció que solicitarán información al Ministerio Público sobre las comunicaciones telefónicas sostenidas por los miembros electos Marco Tulio Falconí y María Zavala Valladares con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como el cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“La comisión [especial] ha decidido solicitar al Ministerio Público información sobre las comunicaciones telefónicas que se ha señalado existieron entre los postulantes María Zavala y Marco Falconí con el exvocal supremo César Hinostroza”, dijo Canchanya a la prensa tras la ceremonia de juramentación de cinco miembros de la JNJ.

Asimismo, indicó que la comisión especial acordó convocar a Falconí y Zavala a una sesión que se realizará este miércoles 8 de enero, a fin de que expliquen “la naturaleza de estas comunicaciones”.

Como se recuerda, El Comercio informó que Falconí Picardo y Zavala Valladares, registraron comunicaciones con el exjuez supremo César Hinostroza. Asimismo, ambos registran comunicaciones con otros investigados como parte de esta misma organización; sin embargo, no informaron de esto a la comisión especial.

En el caso de Falconí las llamadas se registraron con Hinostroza (2016-2017) y el fiscal supremo Tomás Gálvez (2018), mientras que Zavala se comunicó con el exjuez supremo entre el 2015 y 2016; y con otros miembros de la organización entre 2016 al 2018.

Canchanya también se refirió a los cuestionamientos surgidos a raíz de la bonificación del 10% de puntos a Marco Falconí en la entrevista personal por su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas.

Indicó que solicitará a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir, que emita un informe concluyente sobre este punto.

“Sobre la bonificación recibida por el postulante Marco Falconí, [la comisión] señala que va a oficiar a Servir emita un informe definitivo y concluyente sobre la procedencia de esta bonificación”, dijo.

Finalmente, manifestó que la comisión acordó convocar al miembro suplente de la JNJ, Abraham Siles Vallejos, “para que dé explicaciones de lo señalado en un medio de comunicación por el representante de una institución en el sentido de que era su candidato”.

“La comisión especial señala que los candidatos deben estas exentos de patrocinio alguno durante este proceso”, refirió.

Más temprano, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó la calificación otorgada a Abraham Siles de parte de la comisión especial respecto a su evaluación curricular.

“[¿Abraham Siles es su candidato?] No. Lo que me han preguntado es si yo siento que hay un atropello porque él tiene en el examen de conocimientos el máximo puntaje, 30 puntos, y en la calificación curricular lo colocan muy por debajo. No se explica eso, pero queda en el puesto 10. No tiene nada de malo lo que estoy diciendo. Por lo menos la explicación de por qué no (fue elegido). La ley obliga que haya esa explicación y esa explicación no se ha querido dar”, precisó en RPP.

