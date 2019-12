Armando Canchanya, vocero de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aseguró este martes que esta no tiene “ninguna relación, ni vínculo” con el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“La Comisión Especial encargada del concurso para nombrar a los miembros de la Junta no tiene ningún vínculo con el ex CNM ni con los trabajadores y solo se encarga del concurso para elegir a los miembros. La Comisión no es parte de la Junta”, afirmó en diálogo con RPP.

Este martes, El Comercio informó que la directora de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia, Beatriz Jerí, protagoniza un audio del 21 de mayo del 2018 con el exjuez supremo César Hinostroza.

En el diálogo, la funcionaria coordina preguntas para un concurso que iba a realizar el ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

El audio revela cómo Beatriz Jerí habló con Hinostroza Pariachi para pedirle que le envíe algunas preguntas para incluir en una evaluación que iba a realizar en el mes de junio. En aquella época, Jerí era funcionaria del CNM y, como parte del personal administrativo, siguió en el mismo puesto cuando se instaló la JNJ.

Al respecto, Canchanya precisó que la Comisión Especial no tiene información sobre las funciones que cumple Jerí.

“El diario ha publicado que ella [Beatriz Jerí] se encarga de las evaluaciones, pero esa es una cuestión que funciona en el ex Consejo Nacional de la Magistratura y nosotros, como Comisión Especial, no tenemos información de lo que pase ahí”, señaló.

Agregó que el proceso de selección continúa tal como está previsto en el cronograma, con el proceso de entrevistas entre el 26 y el 29 de diciembre para “de acuerdo como lo espera la ciudadanía, el día 6 de enero empiece a funcionar la Junta Nacional de Justicia”.