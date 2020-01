El abogado Abraham Siles, miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aseguró este miércoles que no tiene “ningún vínculo” con alguna ONG o partido político, en la sesión extraordinaria realizada por la Comisión Especial para la conformación de este órgano.

“Yo no tengo ningún vínculo con ninguna ONG, con ninguna agrupación política y menos todavía con poderes ocultos, poderes de corrupción, que pretendan copar el sistema de justicia”, afirmó.

Abraham Siles fue citado por la comisión especial, tras las declaraciones del ex defensor del Pueblo Walter Albán, quien cuestionó la calificación que obtuvo en el proceso de parte del jurado y respecto a la evaluación curricular.

“[¿Abraham Siles es su candidato?] No. Lo que me han preguntado es si yo siento que hay un atropello porque él tiene en el examen de conocimientos el máximo puntaje, 30 puntos, y en la calificación curricular lo colocan muy por debajo. No se explica eso, pero queda en el puesto 10. No tiene nada de malo lo que estoy diciendo. Por lo menos la explicación de por qué no [fue elegido]. La ley obliga que haya esa explicación y esa explicación no se ha querido dar”, señaló Albán en RPP el último lunes.

Al respecto, Siles aseveró que el ex defensor del Pueblo no dijo que fuera “su candidato” y precisó que -más bien- se trata de un respaldo a su candidatura por su trayectoria profesional.

“En el audio que acabamos de escuchar y que no se me había entregado, me parece a mí que el doctor Albán no dice que yo sea su candidato. Me parece, más bien, que dice lo contrario, dice que no lo soy, aunque sin duda creo que eso queda claro aunque solo lo hemos escuchado una vez, parece que respalda mi candidatura. A mí me honra que personas ilustres digan que respaldan mi candidatura, pero esto es un concurso de méritos, yo estoy aquí para que esta comisión especial evalúe mis cualidades profesionales y también mi integridad como persona, mi calidad moral”, refirió.

“Me parece que si personas ilustres respaldan mi candidatura lo hacen por eso, no porque tengan otras intenciones, eso es lo que yo haría, esa conjetura, y de nuevo insisto en que debo rechazar con toda energía que se me vincule a una cierta manipulación o eventual afectación de la independencia con la cual actuaría si tuviese el altísimo honor de integrar la JNJ”, agregó.

-Incidente con Gutiérrez-

Durante su participación, Abraham Siles enfatizó que no ha mantenido ninguna comunicación con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como el cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Debo decir ante esta comisión especial como ante todo el país, que a mí no me van a escuchar en ningún audio con el señor César Hinostroza o con algún otro integrante de casos que están judicializados por sospecha de corrupción”, señaló.

Manifestó también que en su condición de editor general de la revista Derecho PUCP, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tampoco se comunicó con Hinostroza.

“Durante mi mandato como editor general no he recibido ninguna llamada de Hinostroza […] He leído en los medios que se ufanaba de hacer publicaciones y que ha llamado al señor defensor del Pueblo, al parecer en razón de su trabajo como editor de una casa editorial, pero yo insisto, no tengo vínculo con ONG´s, partidos políticos ni he llamado ni he militado nunca, no es que esté mal, pero no respondo a intereses de partidos políticos”, dijo.

Como se recuerda, El Comercio informó ayer sobre nuevos registros de llamadas telefónicas del exmagistrado Hinostroza y exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, que se comunicaron con el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, también presidente de la comisión especial para la JNJ.

Ante la respuesta de Abraham Siles, Gutiérrez le refutó e indicó que fue el primero en señalar que Hinostroza no podía permanecer “un minuto más como miembro del Poder Judicial”.

“Lo que no le voy a permitir es que usted utilice una frase para [...] señalar que otros si podrían tener otro tipo de vínculo. Usted omite decir, por ejemplo, que en julio del 2018 fui el primer funcionario que señaló al señor Hinostroza indicando que no podía permanecer un minuto más como miembro del Poder Judicial, como vocal supremo, y que además en ese momento señalé también que el CNM debería iniciarle un proceso sumarísimo”, sostuvo.

LEE TAMBIÉN

· Trump dice que ningún estadounidense fue afectado en ataques iraníes

· Australia: sacrificaran a miles de camellos salvajes por sequía

· Horóscopo 2020: ¿cuál es mi número y color de la suerte según mi signo del zodiaco?

· Steve Irwin recibe a animales fallecidos en los incendios de Australia en emotiva ilustración

· Makeup ‘no makeup’ en verano: ¿cómo decirle adiós al rímel?