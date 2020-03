Decenas de familias de la localidad de Jicamarca, en el distrito de San Antonio de Chaclla, en la provincia de Huarochirí, denunciaron no haber sido incluidas en la entrega del bono de S/ 380 ni de los víveres de primera necesidad dispuesta por el Gobierno para atender a la población más vulnerable durante el Estado de Emergencia Nacional (cuarentena) para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Pasamos hambre, nosotros no podemos trabajar, mi esposo es taxista, no puede trabajar. No tenemos [dinero], de dónde vamos a comer, nuestros niños nos piden comida”, manifestó una madre de familia en declaraciones a Canal N.

Los vecinos indicaron que el municipio de San Antonio de Chaclla les dio una ficha a fin de que se empadronen para poder recibir los víveres que se repartirán como ayuda durante la emergencia por el COVID-19, pero que la aprobada solo beneficiaba 15 familias, por lo que la mayoría de personas que viven allí no podrán recibir esta ayuda.

Cabe indicar que en esta localidad viven 420 personas, quienes pidieron ayuda al Gobierno mientras duren las medidas para luchar contra el virus.

El pasado 28 de marzo, el Gobierno peruano publicó en Normas Legales de El Peruano las medidas para reducir el impacto económico ante la emergencia nacional por el coronavirus, entre las que se encuentran la autorización a los municipios para que adquieran y distribuyan bienes de primera necesidad a la población más vulnerable.

Estas y otras medidas fueron aprobadas vía el Decreto de Urgencia Nº 033-2020, publicado en edición extraordinaria en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Además, el bono de S/ 380, dispuesto desde por el Ejecutivo para ayudar a las familias en pobreza y pobreza extrema, empezó a entregarse la semana pasada. Cabe indicar que, ante la prolongación del Estado de Emergencia hasta el 12 de abril, se dispuso una nueva entrega por el mismo monto.