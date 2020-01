Una joven, quien prefiere el anonimato, denunció a un sujeto por grabar con un celular sus partes íntimas dentro de un bus de transporte público que circulaba por la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María.

La mujer de 24 años contó a Canal N que durante el trayecto en la unidad otra pasajera del bus la alertó de lo que ocurría y encaró al sujeto. Al ser descubierto, al hombre se le cayó el celular. No obstante, la agraviada pudo tomar una fotografía al acusado y obtuvo el artefacto móvil que confirmó la grabación.

“Ella se me acerca y desesperadamente me dice ‘te están grabando debajo de la falda’, y luego me señala al hombre. Luego este esconde algo en su mochila, se levanta y se le cae el celular”, indicó.

La denunciante comentó que no sintió el respaldo por parte de las otras personas que se encontraban en el bus. “Nadie hizo nada. Le dije al chofer, cobrador y pasajeros y no hicieron nada. Me pareció extraño de una mujer que viendo el video [grabación] lo defendía. [Él] se quedó. La que me bajé soy yo con la joven [que la alertó]”, agregó.

Posteriormente, la mujer acudió a la comisaría de Jesús María para presentar la denuncia y presentar el celular del hombre con la grabación.

Acusan a sujeto de grabar con celular partes íntimas de mujer en bus en Jesús María. (Video. Canal N)

