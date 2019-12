Desde emotivos reencuentros, adopciones y curiosidades, las redes sociales se han convertido en el medio para ser testigos que el amor por los animales no tiene límites. Los que tenemos mascotas sabemos que el cariño que podemos llegar a sentir por ellos es inexplicable por lo que es común que muchas veces queramos dormir abrazados a ellos. Es por eso que esta pareja no tuvo mejor idea que construir una cama para ellos y para sus siete gatitos.

Cuando hay amor, hay espacio. Unos novios no podían despegarse de sus pequeños hijos gatunos pero lastimosamente en su cama no cabía todos cómodamente. Después de pensar en soluciones, no tuvieron mejor idea que construir una cama mucho más grande.

Para que todos pudieran dormir de manera cómoda, unieron dos colchones y armaron una base de siete metros, espacio más que suficiente para los novios, los cinco gatos y los dos perritos.

(Foto/Reddit: Robdogbird)

Sin embargo, no todo es felicidad. Al ser un cama tan grande y al tener tantos animales, ahora tienen que usar cuatro juegos de sábanas y tenderla durante las mañanas suele ser un tarea muy difícil que solo hacen cuando reciben visitas. Una manera creativa para poder dormir con todos tus engreídos de manera cómoda.

La pareja ahora tiene que usar cuatro juegos de sábanas (Foto/Reddit: Robdogbird)

LEE TAMBIÉN

● Destituyen a cuatro comisarios por abandonar sus puestos en Navidad

● Abren proceso a policía peruana por polémico video en TikTok

● El Agustino: autor de cuádruple crimen trató de victimizarse

● Loza sobre pedido de prisión preventiva: es el mismo requerimiento del 2018

● Listas de universidades licenciadas, denegadas y en busca del licenciamiento