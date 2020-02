Un terrible caso de abuso sexual a menores fue denunciado por una mujer de 30 años, que asegura que un sacerdote la violó y la embarazó a la edad de 10 años.

La denuncia se hizo en Caracol Radio de Colombia por Paola, la mujer de 30 años, que asegura que desde los 10 años de edad fue violada por el sacerdote de su comunidad en Kennedy, en Bogotá.

El sacerdote contactó al periodista Juan Pablo Barrientos y le contó lo que él llama “su verdad”, en donde asegura que no forzó a nada a la menor de edad, que estaban enamorados y sostenían una relación oficial.

El cura, identificado como Nelson William Montes Lizarazo, de 50 años, habló y este fue su testimonio, en donde admite haber estado con Paola.

“Yo tuve una relación con Paola, consentida, a pesar de la edad, consentida por ella, sus padres y sus hermanos. A raíz de esa relación de amor nació mi hijo. Uno cuando se enamora no tiene un calendario en el que piensa en la edad de la persona o de uno. Si uno se pone a mirar, hay estadísticas de varias relaciones consentidas entre un mayor y una menor de edad. Si la menor tiene el permiso de la mamá y el papá, las niñas se casaban. La familia de ella me buscaba y ella me buscaba”, asegura Nelson William Montes Lizarazo.

El sacerdote dice que se enamoró y que esperó para formalizar su relación. "La relación de amor nace cuando ella tenía 15 años. La fiesta de 15 años la organicé yo".

El cura dice que no la tocó antes de los 14 años y que calculó para no meterse en problemas, pero la mujer denuncia que fue abusada desde los 10 años.

