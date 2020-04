Global Citizen, la Organización Internacional de Activismo, y la Organización Mundial de la Salud anunciaron One World: Together At Home —un especial que se transmitirá y televisará a nivel global para ofrecer apoyo a la lucha contra la pandemia de la COVID-19—. One World: Together At Home se transmitirá en vivo el sábado 18 de abril de 2020 a las 5:00 p. m., hora del Pacífico/8:00 p. m. hora del Este/12:00 a. m. hora del meridiano de Greenwich por las cadenas ABC, NBC, ViacomCBS, iHeart Media y Bell Media y plataformas en Canadá. A nivel internacional, BBC One transmitirá el programa el domingo 19 de abril de 2020. Otras emisoras internacionales incluyen a beIN Media Group, MultiChoice Group y RTE. La emisión virtual mostrará la unidad entre todas las personas afectadas por la COVID-19 y, además, homenajeará y ofrecerá apoyo a los valientes trabajadores del cuidado de la salud que salvan vidas en la primera línea.

HUGH EVANS, cofundador y CEO de Global Citizen, dijo: “Mientras honramos y ofrecemos apoyo a las iniciativas heroicas de los trabajadores de la salud de la comunidad, la meta de “One World: Together At Home” es ser una fuente de unión y motivación en la lucha global para poner fin a la COVID-19. A través de la música, el entretenimiento y el impacto, la emisión global en vivo homenajeará a quienes ponen en riesgo su propia salud para proteger la del resto de las personas”.

One World: Together At Home también será una transmisión digital de varias horas por internet en diferentes plataformas globales, que incluyen las siguientes: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube. Este especial digital incluirá artistas y presentaciones adicionales de todo el mundo, así como también historias únicas de los héroes del cuidado de la salud a nivel global. Es posible obtener información acerca de cómo sintonizar y tomar medidas en www.globalcitizen.org/togetherathome.

“La Organización Mundial de la Salud se compromete a derrotar la pandemia del coronavirus con medidas científicas y de salud pública, además de ofrecer ayuda a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de respuesta” afirmó el Dr. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, director general de la Organización Mundial de la Salud. “Aunque debamos permanecer físicamente distanciados por un tiempo, todavía podemos reunirnos en forma virtual para disfrutar de excelente música. El concierto “One World: Together at Home” representa un potente espectáculo de solidaridad contra una amenaza en común”.

“El sistema de las Naciones Unidas está completamente movilizado: respaldando respuestas de los países, colocando nuestras cadenas de suministros a disposición del mundo y defendiendo un alto al fuego global. Estamos orgullosos de unir fuerzas con “One World: Together At Home” para ayudar a eliminar la transmisión del virus, minimizar los impactos socioeconómicos en la comunidad global y trabajar juntos ahora para progresar en los objetivos globales en el futuro”, dijo ANTÓNIO GUTERRES, secretario general de las Naciones Unidas. “No existe un caso más grande para las medias colectivas que nuestra respuesta conjunta para la COVID-19; estamos juntos en esto y juntos lo superaremos”.

El mes pasado, a modo de respuesta a la pandemia global, Global Citizen lanzó una campaña urgente con el fin de apoyar al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS, impulsada por la Fundación de las Naciones Unidas. Con el llamado a las personas para que tomen medidas y la petición a líderes y corporaciones mundiales para que apoyen la respuesta con suficientes recursos, los miembros de Global Citizen de más de 130 países del mundo han tomado cientos de miles de medidas para respaldar al fondo de respuesta.

En este momento decisivo en la historia, Global Citizen también llama a los filántropos para que se unan y apoyen de inmediato las iniciativas de respuesta inmediata ante la COVID-19 como parte del proyecto Give While You Live de la organización. Se invita a investigadores, generadores de cambios y líderes de fundaciones a que hagan donaciones e inviertan rápidamente en iniciativas relacionadas, tales como mejores sistemas de salud y desarrollo de vacunas.

Durante las últimas tres semanas, la serie Together At Home contó con presentaciones de artistas como Chris Martin, John Legend, Charlie Puth, Common, Shawn Mendes, Camila Cabello, Ryan Tedder of OneRepublic, Niall Horan, Steve Aoki, Jennifer Hudson, Miguel, H.E.R., Anthony Hamilton, Rufus Wainwright, Hozier y Julianne Hough, entre otros, en apoyo a la OMS y la campaña de Global Citizen.

El compromiso de los partidarios y socios corporativos se destinará al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS con el fin de ofrecer apoyo y equipar a los trabajadores del cuidado de la salud de primera línea de todo el mundo con mascarillas, batas y otros equipos vitales; además, se ayudará a las instituciones benéficas locales que proporcionan alimentos, refugio y cuidado de la salud a quienes más lo necesitan. Se han verificado estos grupos locales para garantizar que están ayudando a las comunidades afectadas por la COVID-19.

Con el fin de obtener más información acerca de Global Citizen y su campaña para brindar apoyo al Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, visite globalcitizen.org siga a @GlblCtzn en Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag #GlobalCitizen.

A fin de obtener más información acerca de la respuesta de la OMS ante la pandemia y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, diríjase a www.who.int/COVID-19 y siga a @WHO en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok.





