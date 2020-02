Un perro, cuya dueña está contagiada de coronavirus, dio positivo por el Covid-19 y fue puesto en cuarentena.

Según informa el NY Post, el caso ocurrió en Hong Kong, indicándose que la mascota tiene un “nivel bajo” de la enfermedad.

El caso quedó al descubierto luego que la dueña del can fuera llevada a un hospital, en donde se encuentra en cuarentena, tras lo cual le realizaron exámenes al animal.

Tras esto se determinó que tenía un “débil positivo”, precisando las autoridades que no existe claridad aún si la mascota está infectada con coronavirus o si solamente lleva el virus en sus cavidades orales y nasales debido a una “contaminación ambiental”. Hasta el momento eso sí, el can no presenta síntomas de la enfermedad.

"En la actualidad, el [Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación] no tiene evidencia de que los animales de compañía pueden estar infectados con el virus COVID-19 o pueden ser una fuente de infección para las personas", sostuvo el gobierno de Hong Kong mediante un comunicado.

El perro en tanto fue puesto en cuarentena y totalmente aislado en un refugio de animales, en donde se le practicarán más exámenes, manteniéndose allí hasta que los resultados sean negativos.

Publimetro Chile

LEE TAMBIÉN

● Lima inaugura tramo de la Costa Verde que conecta con el Callao

● ‘Stupid Love’: el nuevo videoclip de Lady Gaga que fue grabado con un iPhone 11 pro

● ¿Qué razas de perros son más propensos a morder y cómo evitarlo?

● Europa League 2020: así quedaron las llaves de octavos de final

● Liebres son captadas peleando al estilo ‘Mortal Kombat’