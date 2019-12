¿Crees en las almas gemelas? ¿En el amor a primera vista? Pues esta historia te comprobará que si existe e incluso también en animales. Bethany Coleman y su novio Tyson viven junto a sus dos gatos y su cachorra adoptada “Rogue” en Boston, Estados Unidos. La pareja no tenía pensado adoptar más animales hasta que pasó algo inesperado en uno de sus paseos familiares.

Tyson estaba intentando convencer durante semanas a Bethany de agrandar la familia adoptando a otro hijo perruno, pero ella se negaba debido a la responsabilidad que conlleva tener animalitos en casa. Sin embargo, durante un paseo familiar había una feria de adopción en donde había un perro idéntico a Rogue. Al acercarse la pequeña can no dudo en agitar su cola y empezar a interactuar con él. Su conexión fue inmediata, por lo que Bethany no tuvo otra opción que adoptar a quien llamaría “Beast”.

Rogue y Beast parecen hermanos gemelos, desde el primer momento empezaron a jugar como si se conocieran de toda una vida. Que el nuevo integrante se lleve bien por completo con todos, es decir con los gatos, duro un mes. “¡Al instante me enamoré de él, es muy parecido a Rogue!”, fue lo que dijo Bethany.

El amor entre ambos canes es tanto que sus dueños no dudaron en crearles una cuenta de Instagram, donde publican el día a día de los pequeños Rogue y Beast. Hace un tiempo la familia se fue a vivir a Hawai a disfrutar del calor, la playa y las olas.

Conoce un poco más de su historia en este video que ya está cerca a las 100 mil visitas en YouTube:

LEE TAMBIÉN

● Destituyen a cuatro comisarios por abandonar sus puestos en Navidad

● Abren proceso a policía peruana por polémico video en TikTok

● El Agustino: autor de cuádruple crimen trató de victimizarse

● Loza sobre pedido de prisión preventiva: es el mismo requerimiento del 2018

● Listas de universidades licenciadas, denegadas y en busca del licenciamiento