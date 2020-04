Múltiples burlas se han viralizado en contra de una pareja india que decidió bautizar a su pequeña hija como Covid, haciéndole ‘homenaje’ al coronavirus, mal que tiene al mundo paralizado. Ya el planeta había conocido el caso de la pareja de gemelos nombrados Corona y Covid, por padres indios y las críticas no pararon, asegurando que los nombres no son lindos y que marcan a las personas de por vida.

El caso se registró en Filipinas, en donde la pareja bautizó a su hija como Covid Marie, un equivalente en español a Covid María. La familia dice que su nacimiento traerá “esperanza” y “optimismo” ante la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

Los padres de la menor, nacida el 13 de abril, John Tupas, un conductor de triciclos de 23 años, y Colline Tabesa, de 20 años, quieren que su pequeña sea doctora cuando crezca.

“El parto tuvo muchas dificultades en medio de la cuarentena y mi marido y yo quisimos que ese día fuera memorable”, declaró la madre Preeti Verma, de 27 años, a la agencia local Press Trust of India.

Falta ver si la menor querrá que ese nombre persista y es que ponerle el nombre de una enfermedad a una menor de edad no parece ser algo lindo.

Si bien los casos no se han presentado en Colombia, dado que la Registraduría no permite este tipo de nombres que han desencadenado en bullying y matoneo, los colombianos no dejan de bromear y ponen hasta fecha para los intentos de bautizo de los menores en nuestro país, con nombres relacionados con el virus que ha matado a más de 100.000 personas en el mundo.

Fuente Publimetro Puerto Rico

