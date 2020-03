Las arquitectas irlandesas Yvonne Farrell y Shelley McNamara, del prestigioso estudio Grafton, recientemente han ganado el Pritzker Architecture Prize, conocido como el ‘Nobel de Arquitectura’. Lejos de sus proyectos en su Irlanda natal, su primera comisión internacional, la Universita Luigi Bocconi en Milán (Milán, Italia 2008), fue galardonada con el World Building of the Year en la inauguración del World Architectural Festival 2008 en Barcelona. Más adelante, en 2015, el Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA) otorgó al desafiante Campus Universitario UTEC Lima (Lima, Perú 2015) el primer Premio Internacional RIBA 2016.

El trabajo de Yvonne Farrell y Shelley McNamara siempre ha girado en torno a los seres humanos. En realidad, su sentido de escala y proporción les ayudó a generar espacios íntimos en entornos relativamente hostiles. En ese sentido, McNamara afirma que “la arquitectura es un escenario para la vida humana. Nos conecta con el mundo de una forma que posiblemente ninguna otra disciplina podría”.

En línea con eso, el moderno campus de UTEC fue diseñado considerando la dirección e intensidad del viento para proveer espacios cómodos, sin necesidad de implementar un sistema de ventilación mecánica. De la misma forma, la orientación y arquitectura consideró las tendencias de sol y sombra para generar un ahorro máximo en energía eléctrica. Cabe resaltar que, recientemente, Martha Thorne, directora ejecutiva del Pritzker Architecture Prize, publicó el ránking "The 9 Most Influential Buildings of the Decade", en el que incluye al edificio de UTEC por su resaltante estructura vertical y robusta que evoca los acantilados del distrito de Barranco, así como su enorme cantidad de espacios abiertos. Esto pone a UTEC al nivel de edificios reconocidos como el Neues Museum en Alemania o The Shed en Nueva York.

El Pritzker Architecture Prize es otorgado desde hace más de 40 años por la Hyatt Foundation, que tiene su sede en Chicago, cuyo objetivo es distinguir a un arquitecto por su talento, visión y compromiso y sus contribuciones a la humanidad y al entorno.

NUEVOS PROYECTOS

El campus UTEC engloba los conceptos de sostenibilidad, integración con el entorno, modernidad y respeto por el medioambiente. Siguiendo con los proyectos a futuro, es importante mencionar que la moderna construcción de más de 30 mil m2, entregada en 2015, constituye solo la primera fase del proyecto original. En la actualidad, se ha planeado continuar con la siguiente fase del campus bajo la dirección de las recientemente galardonadas arquitectas Farrell y McNamara.

“Nuestro campus universitario ha sido diseñado con lo más moderno para la educación superior, en un ambiente acogedor, equipado con avanzada tecnología para formar a los mejores ingenieros del Perú y, por qué no, del mundo. Por eso seguiremos apostando por acogerlos en un ambiente que sea tan inspirador como desafiante”, señala Eduardo Hochschild, fundador de UTEC.





